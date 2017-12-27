元旦假期，“书香市集”邀您来

想过一个充实的元旦假期？12月31日，市少儿图书馆将在八里唐文创小镇举办“书香市集”活动，邀您免费参加！

据了解，该活动包括洛阳晚报小记者团换客会、悠贝亲子故事会、非遗民俗艺术亲子体验、洛阳美文艺术学校书法表演、洛阳少儿图书馆第四届读者联谊会等内容，还有精彩的文艺演出和亲子互动游戏等。市民可乘坐15路、60路、81路、99路公交车到现场参加。

“书香市集”各项活动

洛阳晚报小记者团换客会

活动时间：10:00至12:00

活动地点：红点秀场一楼

活动详情：

红点秀场大厅内设置图书换客区，参与者可将自己闲置的书籍与别人进行交换。另有儿童跳蚤市场，孩子们可以将自己闲置的玩具、衣物等与别人进行交易或者交换。同时，在爱心捐赠区域，参与者可以将自己书籍、衣物、玩具等放置捐赠箱内，主办方将统一捐赠至贫困地区。

备注：现场摊位已满，不再提供其他摊位，但是现场参与人员可以进行物品交换或者交易。同时，参与爱心捐赠图书的人员可获得爱心存折一张，捐赠图书满200元的可获得隋唐马戏团门票一张。

悠贝亲子故事会

活动时间：10:00至12:00

活动地点：红点秀场二楼

活动详情:

10:00至10:30 《子儿，吐吐》

10:30至11:00 棒偶剧《月亮的味道》

11:00至11:30 纸箱剧《乒乒和乓乓钓大鱼》

参与方式：现场报名即可参加。

非遗民俗艺术亲子体验

活动时间：全天(上午10时开始)

活动地点：红点秀场

活动详情：

内设非遗民俗艺术亲子体验区，召集洛阳非遗手艺人，提供面塑、串珠、石头画等非遗艺术体验区，大家可免费体验非遗DIY(带走纪念需收费)。还有“笨爸爸”木工体验互动设备，让孩子体验做小木工的快乐。

参与方式：现场报名即可参加。

洛阳美文艺术学校书法表演

活动时间：10:00至12:00

备注：免费观看

洛阳少儿图书馆第四届读者联谊会

活动时间：14:00至17:00

活动内容：

(1)小读者精彩节目演出

本届联谊会的所有节目均由热心小读者提供，包括舞蹈、歌曲、朗诵、快板、豫剧、皮影戏等，精彩纷呈。

(2)亲子互动游戏+幸运抽大奖

联谊会活动现场，设置有趣、好玩儿的亲子互动游戏，同时还将举行幸运抽大奖，奖品包括儿童剧门票、海豚湾门票、文创产品等。

参与方式：请在红点秀场入口领取入场券，凭券参加。

乘车方式

八里唐文化艺术公园(龙门大道与伊洛路交叉口往东300米)，可乘坐15路、60路、81路、99路等。

特别提示

1.所有参加读者联谊会的观众，需在红点秀场入口处签到并领取入场券，否则无法参与抽奖环节，每个家庭限领一张。 2.少儿图书馆咨询电话：0379—64852611(张老师) （洛阳日报记者 张宁 通讯员 闫朝霞）