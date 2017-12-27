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元旦假期，“书香市集”邀您来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-29 08:18

　　想过一个充实的元旦假期？12月31日，市少儿图书馆将在八里唐文创小镇举办“书香市集”活动，邀您免费参加！

　　据了解，该活动包括洛阳晚报小记者团换客会、悠贝亲子故事会、非遗民俗艺术亲子体验、洛阳美文艺术学校书法表演、洛阳少儿图书馆第四届读者联谊会等内容，还有精彩的文艺演出和亲子互动游戏等。市民可乘坐15路、60路、81路、99路公交车到现场参加。

　　“书香市集”各项活动

　　洛阳晚报小记者团换客会

　　活动时间：10:00至12:00

　　活动地点：红点秀场一楼

　　活动详情：

　　红点秀场大厅内设置图书换客区，参与者可将自己闲置的书籍与别人进行交换。另有儿童跳蚤市场，孩子们可以将自己闲置的玩具、衣物等与别人进行交易或者交换。同时，在爱心捐赠区域，参与者可以将自己书籍、衣物、玩具等放置捐赠箱内，主办方将统一捐赠至贫困地区。

　　备注：现场摊位已满，不再提供其他摊位，但是现场参与人员可以进行物品交换或者交易。同时，参与爱心捐赠图书的人员可获得爱心存折一张，捐赠图书满200元的可获得隋唐马戏团门票一张。

　　悠贝亲子故事会

　　活动时间：10:00至12:00

　　活动地点：红点秀场二楼

　　活动详情:

　　10:00至10:30 《子儿，吐吐》

　　10:30至11:00 棒偶剧《月亮的味道》

　　11:00至11:30 纸箱剧《乒乒和乓乓钓大鱼》

　　参与方式：现场报名即可参加。

　　非遗民俗艺术亲子体验

　　活动时间：全天(上午10时开始)

　　活动地点：红点秀场

　　活动详情：

　　内设非遗民俗艺术亲子体验区，召集洛阳非遗手艺人，提供面塑、串珠、石头画等非遗艺术体验区，大家可免费体验非遗DIY(带走纪念需收费)。还有“笨爸爸”木工体验互动设备，让孩子体验做小木工的快乐。

　　参与方式：现场报名即可参加。

　　洛阳美文艺术学校书法表演

　　活动时间：10:00至12:00

　　备注：免费观看

　　洛阳少儿图书馆第四届读者联谊会

　　活动时间：14:00至17:00

　　活动内容：

　　(1)小读者精彩节目演出

　　本届联谊会的所有节目均由热心小读者提供，包括舞蹈、歌曲、朗诵、快板、豫剧、皮影戏等，精彩纷呈。

　　(2)亲子互动游戏+幸运抽大奖

　　联谊会活动现场，设置有趣、好玩儿的亲子互动游戏，同时还将举行幸运抽大奖，奖品包括儿童剧门票、海豚湾门票、文创产品等。

　　参与方式：请在红点秀场入口领取入场券，凭券参加。

　　乘车方式

　　八里唐文化艺术公园(龙门大道与伊洛路交叉口往东300米)，可乘坐15路、60路、81路、99路等。

　　特别提示

　　1.所有参加读者联谊会的观众，需在红点秀场入口处签到并领取入场券，否则无法参与抽奖环节，每个家庭限领一张。 2.少儿图书馆咨询电话：0379—64852611(张老师)  （洛阳日报记者 张宁 通讯员 闫朝霞）
[ 责任编辑：史戎戎]
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