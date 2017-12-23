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关于2018年洛阳市元旦长跑比赛活动期间实行道路交通管制的公告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2017-12-28 17:25

　　关于2018年洛阳市元旦长跑比赛活动期间实行道路交通管制的公告

　　为深入贯彻落实党的十九大报告提出的“广泛开展全民健身活动，加快推进体育强国建设”的要求，充分展示全市人民的精神风貌，由十个市直机关联合主办的洛阳市元旦长跑比赛将于2018年元月1日上午8时整在新区比赛。为确保比赛活动期间我市新区交通畅通，洛阳市政府在比赛活动期间将对新区部分道路实行交通管制。

　　(一)2018年元月1日上午7时至11时30分，古城路以南、开元大道以北、王城大道以西、瀛洲路以东区域为交通管制区域。

　　(二)学子街、学府街、龙翔商业街、环湖路、洛宜路(瀛洲路至王城大道)、太康西路(新月路至王城大道段)全线封闭，王城大道西侧快车道(太康路至开元大道段)、开元大道北侧快车道(王城大道至瀛洲路段)、瀛洲路东侧快车道(开元大道至洛宜路)封闭一股车道。

　　(三)由于河科大人防工程正在施工，为避免在比赛期间出现交通拥堵和交通安全隐患，开元大道采取局部封闭、分段放行方式，由西向东车辆可正常行驶，由东向西车辆在学府街路口向南行驶绕行学府街—关林大道—瀛洲路—开元大道行驶。

　　(四)途经公交线路调整如下:

　　25路、28路、35路、84路沿原线路到达西苑桥南后，改走滨河南路、瀛洲路、开元大道恢复原线路运营。

　　60路、63路、70路、94路沿原线到西苑桥南后，改走古城王城高架到王城大道恢复原线路运营。

　　34路、68路到达英才路凝碧北街口后，改走凝碧北街、滨河南路、瀛洲路、开元大道恢复原线路运营。

　　49路从西关发车沿原线路到隋唐城路隋唐园北路口后，改走隋唐园北路、聂泰路、市府东街、太康路恢复原线路运营。

　　57路、大数据产业园专线沿原线路至开元大道学府街口后，改走学府街、关林路、瀛洲路、开元大道恢复原线路。

　　31路：去程从谷水西发车，还按原线路运营，回程从学府街关林路口南发车，沿原线路至学府街关林路口后，改走关林路、瀛洲桥恢复原线路运营。

　　39路：从关林庙发车，沿原线路到牡丹大道学府街口后，改走学府街、关林路、瀛洲路恢复原线。

　　泉舜专线暂停运。

　　待长跑活动结束后，以上线路将立即恢复原线路通行。

　　洛阳市人民政府

　　二〇一七年十二月二十四日
[ 责任编辑：史戎戎]
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