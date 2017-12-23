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今天洛阳晴天 气温-2℃到10℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-28 08:40

　　最近，天气好得让人有些“恍惚”，不知道这是冬天还是春天。阳光明媚、天蓝云白等常常用在春天的词，这些天频频出现。虽然持久的晴天让人开怀，但雪久久不来，总让人对冬天生出些许遗憾。

　　“开着车窗行驶在路上，坐着咱这出租车也有了坐跑车的感觉吧！”昨天，的哥朱先生的心情很好，他一边哼着小曲儿，一边和坐车的小记开起了玩笑。

　　中国天气网数据显示，昨日我市最高气温在10℃左右。昨日虽然不是双休日，但公园里、广场上很热闹，老人们在太阳下晒暖儿，年轻的父母牵着小宝宝的手在玩耍，一幕幕情景让人倍感温馨。

　　市气象台预计：今天白天全区晴天间多云，偏西风2级到3级，气温-2℃到10℃；明天多云间晴天，西北风2级到3级，气温2℃到12℃。

　　看来，晴天还将持续。既然蓝天和阳光愿意陪伴我们，那么我们不妨张开双臂，继续拥抱这大好时光吧！

　　温暖的冬天让很多人感到舒适，却让一些爱美的姑娘烦恼不已。“总安慰自己，到了冬天就能拿衣服太厚当吃胖了的幌子，没想到今年冬天一点儿也不冷，厚衣服迟迟派不上用场，这是硬逼着我在最该大快朵颐的季节减肥啊！”提起这事儿，家住涧西区的白女士有些懊恼。

　　其实，咱们都被“春天不减肥，夏天徒伤悲”这句话骗了，寒冷的冬天反而是运动减肥的最佳时节。中国天气网说，人体的脂肪分为两种：白色脂肪负责储存能量，棕色脂肪负责消耗能量。当人体运动时，棕色脂肪主要负责燃烧白色脂肪里储存的能量，给身体提供热量，从而达到减肥的目的。有研究表明，人体在低温环境下运动时，有助于体内棕色脂肪数量的增加，从而提高运动效率，减肥也会事半功倍呢！想减肥的您，不妨迈开腿，在这个慵懒的季节向自己发起挑战吧！（洛阳晚报记者 刘心 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：史戎戎]
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