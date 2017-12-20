洛阳市“全民阅读，书香洛阳”网络文化主题宣传活动正如火如荼开展

樊登读书会向宜阳县高村乡石村中心小学捐赠爱心图书室

洛阳市“全民阅读，书香洛阳”网络文化主题宣传活动于2017年10月在洛阳城市会客厅启动。

此次活动线上宣传与线下宣传同步展开，传统阅读与新媒体分享交相呼应。线上活动主要包括网络征文、好书评选、网络读书分享等；线下联合樊登读书会组织“书香驿站”互联网+读书公益活动。

截至目前，共有500余人参与网上投搞活动，征集到优秀稿件近百篇。同时，在全市范围内组织百场“进社区、进学校、进机关、进企业、进军营”网络读书分享活动，已经走进市公安局及各大支队、中国一拖、中信重工、洛一高、市实验小学、英才社区等单位，累计开展活动46场，受到一致好评。此外，“爱心图书室”公益项目已落户汝阳县城关镇井沟村小学、宜阳县柳泉镇尹村小学和宜阳县高村乡石村中心小学。