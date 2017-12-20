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水榭王城小区供暖管道频爆管 居民期盼供暖状况稳定
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-21 09:04

　　【居民反映】

　　西工区水榭王城小区居民王先生：今冬供暖以来，小区供暖管道已发生了六七次爆管故障，每次供暖管道发生故障，小区物业就停暖维修，居民们无法用暖。天气越来越冷，居民们特别担心暖气管道再出现故障，希望物业公司能采取有效措施防范供暖管道频繁发生故障。

　　【记者采访】

　　接到王先生打来的电话后，昨日上午，记者来到西工区水榭王城小区，在居民的带领下在小区内看到了多个已开始回填的施工坑。“这些大大小小的施工坑都是维修供暖管道留下的。”小区居民王先生说，虽然现在小区居民能正常用暖，但近期供暖管道已经多次发生爆管，供暖情况很不稳定。

　　“往年，小区供暖管道也发生过爆管故障，也都是集中发生在3号楼和12号楼的供暖管道上。今冬供暖以来，如此密集地发生爆管，我们不得不怀疑小区供暖管道是不是有设计或质量方面缺陷，‘哪儿漏修哪儿’的做法很难彻底消除隐患。”居民刘先生说。

　　记者以水榭王城小区居民的身份拨打了小区物业办公室的电话反映问题，一名工作人员说，小区供暖管道已使用了10多年，3号楼和12号楼的供暖管道今年这么频繁地出现问题，他们也感到意外。

　　“有一次，我在抢修现场看到，故障管道内壁锈蚀严重，我们怀疑这些供暖管道存在质量问题。”该工作人员说，目前正值供暖期，停暖全面排查维修供暖管道的做法不现实，今后，他们会加大对管道的巡查力度，尽可能发现管道存在的可疑漏点，进而提早介入进行局部维修，尽全力保障居民用暖。

　　该工作人员还说，针对小区3号楼和12号楼的供暖管道存在的问题，他们正在商议制订更换这两栋楼供暖管道的可行性方案，若方案能获得居民们认可，待这个供暖季结束后，小区物业将组织施工单位进行施工。

　　对于因管道故障影响用暖，一些居民采暖费用能不能退的问题，工作人员说，水榭王城小区供暖由小区物业代管，物业工作人员会记录每次停暖的时间及停暖时长，待供暖季结束，他们会按照相关标准、要求汇总整理，为居民退还相应采暖费用。（洛阳晚报记者 郭学锋）
[ 责任编辑：史戎戎]
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