改装电动车隐患大 为安全尽量不要改装

两名修理工正在检修电动车线路

如今，电动车已成为不少市民的代步工具，电动车的安全也应受到人们的重视。近年来，我市曾出现过电动车街头自燃、电动车充电引发火情的状况，而电动车充电引发火情往往与改装电动车有关。记者近日走访发现，车主为图电动车车速快、电池续航更远，存在给电动车私自改装、电池扩容等现象，这给电动车安全使用埋下了隐患。

现状

快递员、外卖员和拉货师傅比较喜欢改装电动车

19日上午，记者在西工区王城大道某家居广场门前遇到等着拉货的赵师傅。他驾驶一辆某品牌电动三轮车，已经拉货3年多了。“电池不耐用，不多增加电池块数，一天跑不了几趟，挣不住钱。”赵师傅说，今年3月，他在一家电动车修理店买了一组电池，一共花了360多元，这样电池从原来的4块增加到了5块，电动车续航能力增加到40多公里。

在解放路附近送外卖的刘先生介绍，他觉得冬季电池不耐用，电动车经常骑到半路就没电了，“不少同事买了备用电池，一旦电动车没电，换一组电池，可以继续跑”。刘先生坦言，他使用的备用电池并非电动车的原厂电池。

昨日，记者从一家电动车配件超市老板口中得知，目前，快递员、外卖员和拉货师傅是改装电动车的主要人群，涉及项目主要包括电池扩容、改装电机和控制器等。

该负责人从事电动车维修十几年了，熟悉电动车原理。他告诉记者，原厂车经过试验设计等工序，安全性能有保障，而改装车不能保证安全问题。市面上改装大功率的电动车控制器(主要控制车速)和电机，很难保证与原厂电动车相关设计标准匹配，同时电动车功率加大，无形中也给电动车线路安全埋下隐患。

某品牌电动车七里河专卖店销售员金女士说，用户私自改装的电动车不在厂家保修范围内，出了安全问题由个人承担。

记者从工商等部门了解到，目前，国家对电动车改装存在监管空当，市场监管也无明确的法律法规约束。

探访

花几百元就可完成电动车改装

昨日，记者骑着一辆装有48伏电池、最高时速在30公里左右的电动车，来到西工区芳林路附近一家电动车配件修理店，提出想对该电动车进行改装。

店主检查车况后告诉记者，可以对该车进行“升级”，加装一块铅酸电池80多元、一个控制器140元，电动车时速能明显提高，可轻松达到40公里，电池电压能达到60伏。

随后，记者来到位于涧西区建设路的一家电动车维修店，该店修理工建议记者使用二手电池，“能省不少钱”。至于电池质量，对方没有明确表态。

记者得知，铅酸电池的平均寿命在一年半左右，二手电池大多属于“超期服役”，还有一些属于翻新电池，与新电池相比，其安全性难有保证。一些电动车充电引发火情，与使用此类电池有关。

提醒

电动车改装后或充电时易引发安全事故

“电池扩容须更换电池连接线。”前文所述电动车配件超市老板说，电池容量加大之后，电池充电时间会随之变长，本来两个小时可以充满，现在会增加到四五个小时，如果电路抗温升能力不足，就会引起内部线路过热，甚至短路，“电动车起火多因电路问题，最终表现则是电池着火”。

此外，在电池扩容的同时，电动车车主还要求改装电动车的电机和控制器，从而使电动车功率加大，这样车跑得更快。如果改装后的电机与原车不匹配，那么在骑行过程中，可能造成电池连接线和控制器连接线短路，也会导致起火。

“改装电动车虽然功率更大，但是从安全角度来说，尽量不要改装。”该超市老板说，电动车改装后，改变了原厂车的设置，也给电动车日常使用安全埋下隐患。

记者了解到，电动车火灾的诱因，除了改装，还有充电环节。

业内人士提醒：第一，市民最好使用安全性更强的紫铜电线作为电源线，尽量不使用铜包铝电线，因为铜包铝电线容易老化。

第二，电池与电池之间的连接线，一般需要3年更换一次。

第三，电动车充电口老化。充电口分为铁、铜两种材质，铁质的淋雨后容易生锈，一般需要1年更换一次，铜质的需要4年更换一次。

第四，劣质充电器质量不达标，在充电过程中容易负荷过高而起火。连接线、充电口和充电器均可到售后服务点或正规维修店进行更换。

相关链接

线路短路、充电器超负荷、电池老化等是引发电动车火灾的常见原因

2017年3月，囯家自行车电动自行车质量监督检验中心发布的《中国电动自行车质量安全白皮书》显示，中国电动自行车社会保有量达2.5亿辆，电动三轮车社会保有量达5000万辆，获得生产许可的电动车企业超过2000家。

从2011年到2013年，全国各地消防部门统计的电动自行车火灾有799起，共造成95人死亡、58人受伤。线路短路、充电器超负荷、电池老化等是引发电动车火灾的常见原因。（洛阳晚报记者 余子愚 文/图）