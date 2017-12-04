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“暖冬公益行”已募得2000多件衣物
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-20 08:36

　　洛报爱心帮扶中心“暖冬公益行”活动启动至今，已募得衣物2000多件。冬衣募集活动将于本月27日截止，29日我们将在雷霆公益救援队的帮助下，将所有衣物送往栾川县叫河镇东新科村。上周我们又多了两个冬衣募集点，目前市区共有7个冬衣募集点，市民朋友们可就近捐衣。

　　雷霆公益救援队是一支由退伍老兵及户外运动爱好者自发组建的公益组织，和洛报爱心帮扶中心同为中原公益团体联合会的成员，是2016年“暖冬公益行”活动的公益合作伙伴。今年活动启动后，他们再次加入暖冬行动队伍，准备集结车队，将募集到的衣物运往栾川。

　　暖冬行动得到了一些爱心企业的大力支持。成立于2016年的河南广利建筑工程有限公司洛阳分公司主要经营建设工程、市政工程、装饰装修工程及工程管理工作，具备多项资质，该公司总经理乔文彬是我们的“公益合伙人”，曾参与晚报组织的多项公益活动。这次，他将跟随暖冬行动队伍一起出发，为困难群众献出一份爱心。

　　洛阳蓝洛实业有限公司隶属于河南星燃实业有限公司，是一家专注于空气净化产品研发及生产的高新技术企业，在江苏、河南等地均设有生产研发基地，持有多项自主专利产权。该公司相关负责人主动联系我们，想为暖冬行动出一分力。

　　还有爱心市民王辉为暖冬活动捐款200元，河南开物律师事务所律师张祥坡也来电报名参与公益活动，他们都将成为暖冬行动队伍的一分子，为困难群众送去温暖。

　　七个冬衣募集点

　　1.涧西区：长安路一社区公共服务中心

　　地址：景华路与陇北二路交叉口一拖八号社区内

　　联系人：吴女士

　　联系电话：64970575

　　捐衣时间：9：00至17：30

　　乘车路线：乘坐12路、17路、19路、27路、60路、82路、91路、103路公交车可到

　　2.涧西区：洛阳东红商务旅行社

　　地址：建设路与长安路交叉口往东100米路北

　　联系人：开心璇子

　　联系电话：61122221、13938896358

　　捐衣时间：9：00至18：00

　　乘车路线：乘坐15路、24路公交车至建设路一拖五号门下车可到

　　3.洛龙区：全息健康生活馆

　　(量子科技生活馆)

　　地址：滨河南路与东方今典路交叉口，东方境界26号商业楼下110号商铺

　　联系人：韩女士

　　联系电话：13525239776

　　捐衣时间：9：00至17：30

　　乘车路线：乘坐28路、34路、68路、70路公交车可到

　　4.西工区：悦意生活凯旋体验店

　　地址：西工区凯旋西路34号院西边8号商铺

　　联系人：王先生

　　联系电话：60133803、15937973008

　　捐衣时间：9：00至20：00

　　乘车路线：乘坐8路、17路、21路、26路、46路公交车到凯旋西路与纱厂南路交叉口下车

　　5.洛龙区：康城迈凯龙格力空调专卖店

　　地址：牡丹大道与望春门街交叉口康城尚座南楼1楼

　　联系人：王女士

　　联系电话：13663884627

　　捐衣时间：8：30至18：00

　　乘车路线：乘坐28路、39路、49路、62路、63路公交车可到

　　6.涧西区：洛阳黄太利德商贸有限公司

　　地址：延安路与丽新路交叉口富地国际B座1楼大厅

　　联系人：刘女士

　　联系电话：13164391326

　　捐衣时间：8：00至11：30，14：00至18：00

　　乘车路线：乘坐9路、27路、99路公交车到延安路丽新路路口下车，或乘坐11路、17路、19路、50路、95路、103路公交车到景华路长春路路口下车

　　7.涧西区：河南宁遥健康管理公司

　　地址：九都路与丽新路交叉口往南100米路西

　　联系人：周女士

　　联系电话：18595502051

　　捐衣时间：9：00至18：00

　　乘车路线：乘坐28路、30路、82路公交车到九都路丽新路路口下车可到 （洛阳晚报记者 杨玉梅）
[ 责任编辑：史戎戎]
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