省纪委督查组来洛督促检查我市监察体制改革试点工作

17日至昨日，省纪委副书记杨正超带领省纪委督查组来洛，就我市监察体制改革试点工作进行督促检查。

督查组听取了我市监察体制改革试点工作汇报。督查组指出，洛阳的监察体制改革试点工作整体布局好，工作措施到位，职能部门合力强，工作扎实，成效明显。成绩的取得得益于洛阳市委、市纪委和各成员单位的高度重视，得益于各级党委书记这个“施工队长”履行职责站在一线、亲历亲为，得益于纪委这个“施工队”工作做得细、做得扎实。

杨正超强调，国家监察体制改革既是推进国家治理体系、治理能力现代化的需要，更体现了中央全面从严治党、全面依法治国的决心。要一步步抓好监察体制改革试点工作，抓好人员培训，把握好纪法衔接问题，统筹好各个环节。要按照既定方案抓好各项工作落实，着眼让党放心、让人民满意，切实加强队伍建设，按照忠诚干净担当的要求，打造监督执纪铁军。

杨正超一行还先后到洛龙区、瀍河区进行实地督导调研。督查组其他成员分成两组分别到其余县(市)区督导检查。

市委常委、市纪委书记赵会生等参加有关活动。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 陈聚涛）