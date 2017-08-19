洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

伊滨区舜帝庙村：燃气进村带动“灶台革命”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-16 09:25

　　13日上午，伊滨区寇店镇舜帝庙村，马占军在自家洁净的厨房里，啪的一声打开燃气灶，一股蓝色的火苗跳动起来。不到五分钟，一壶水就烧开了。

　　“试用了三天，比原来用罐装液化气便宜一半还多！”马占军家刚实施了天然气入户工程，烧水做饭比原来方便了许多。

　　马占军是伊滨区加快推动基础设施向农村延伸、公共服务城乡一体而受益的代表。

　　今年以来，伊滨区加快天然气项目向农村延伸覆盖，选择4个市级美丽乡村试点实施燃气进村工程。舜帝庙村就是其中之一。

　　上周末，舜帝庙村首批40户群众接通了天然气，该村在伊滨区率先实现了燃气进村目标。

　　燃气进村，带动舜帝庙村掀起了新一轮的“灶台革命”。

　　该村地处万安山脚下，近年随着万安山区域的整体开发，近郊休闲旅游给舜帝庙村带来了发展新机遇。

　　从去年开始，该村有人经营农家乐，从原先的煤球换上了液化气。今年，该村又抢抓机遇，用上了更清洁、方便、节省的天然气。

　　马占军算了笔账：“过去用液化气做一顿饭大约需要1.5元，最近用了3天天然气，平均做一顿饭只需0.6元，省下来的钱，还能用在发展种植业和搞经营上。”

　　舜帝庙村村委会主任胡继斌介绍，该村490户村民都已经统一安装了燃气设备，目前正在对相关管网进行加压测试，剩余群众预计年底前都将陆续开通天然气。

　　村东的高萍家，是该村第一户通上天然气的农户。这几天，经常有还未开通天然气的村民来串门，大伙儿都喜欢到她家厨房瞅瞅“新灶台”。

　　高萍满脸自豪地说：“以前做饭、取暖被烟熏火燎不说，散煤、蜂窝煤等乱堆乱放，也影响村容村貌，如今农村也用上了清洁的天然气，这是许多人做梦都想不到的事情。”

　　燃气进村，带动的不只是“灶台革命”。

　　这几天，高萍、马占军等不少村民都在张罗着购买壁挂炉、燃气热水器等设备。

　　“有了天然气，俺们下一步准备安装取暖器、热水器等，今后随时都能洗上热水澡，天冷时只要打开壁挂炉，很快屋里就能暖和起来，一定会很方便。”马占军对未来充满了向往。

　　这个冬天，舜帝庙村的村民们很快就能告别“烟熏火燎”，用天然气过上“清洁暖冬”。（洛阳日报记者 李东慧）

　　记者感言

　　党的十九大报告提出，实施乡村振兴战略，坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。

　　伊滨区寇店镇部分村民用上绿色清洁的天然气，可喜可贺，这是让农民逐渐过上现代化生活的生动实践。实施燃气进村工程，既方便了农民生产生活，又推进了公共服务从城市走向农村；既提升了美丽乡村建设水平，又助力了环境污染防治，可谓一举多得。

　　类似燃气进村的民生工程，多多益善！ (东慧)
[ 责任编辑：周萌]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]“熬夜族”如何保持健康，才能把影响降到最低
  • ·[健康]牙膏选错也伤牙？该怎么挑选牙膏
  • ·[健康]小腿“抽筋”，一定是缺钙吗？
    		•
    舞与不舞 由谁做主
    舞与不舞 由谁做主
    舞与不舞 由谁做主
        婚姻就像夫妻二人共舞，如果两个人踩不到一个节拍上，他往这边走，她往那边走，各吹各的号，舞步会杂乱，难...
  • ·鸡内金：健胃助消化
  • ·跟着热播节目寻国家宝藏与历史对话
  • ·带上这些“神器”拍照 一路景更美
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 滨河南路添3座过街天桥
  • 洛阳四县（市）区因环保工作不力被约谈
  • 明年年底前，洛阳市将建成30个城市书房
  • 洛阳市1600余万元重奖资本市场发展功臣
  • 省公务员考试明日开考 到洛阳师院伊滨...
  • 两个卖麻辣烫的摊主为争抢地盘掀桌子 ...
  • 55万尾鱼苗陆浑安家
  • 咬定创新，造就一座座奇峰—— 中船重...
  • 汝阳县大虎岭农业长廊：寒冬里的盎然生机
  • “我们心目中的美好生活”：48岁的她...
    		•
    百姓呼声
    社保一卡通已经可以在洛阳市、县统一使用
    采集信息后社保卡未发，如有急用可办临时卡
    精彩图片
    汝阳县大虎岭农业长廊...
    一周图片精选 览尽洛城...
    滨河南路添3座过街天桥
    一周图片精选 览尽洛城...
    精彩热帖

    洛浦拍雪

    洛河落日

    大美万安山

    走进香港
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605