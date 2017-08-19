伊滨区舜帝庙村：燃气进村带动“灶台革命”

13日上午，伊滨区寇店镇舜帝庙村，马占军在自家洁净的厨房里，啪的一声打开燃气灶，一股蓝色的火苗跳动起来。不到五分钟，一壶水就烧开了。

“试用了三天，比原来用罐装液化气便宜一半还多！”马占军家刚实施了天然气入户工程，烧水做饭比原来方便了许多。

马占军是伊滨区加快推动基础设施向农村延伸、公共服务城乡一体而受益的代表。

今年以来，伊滨区加快天然气项目向农村延伸覆盖，选择4个市级美丽乡村试点实施燃气进村工程。舜帝庙村就是其中之一。

上周末，舜帝庙村首批40户群众接通了天然气，该村在伊滨区率先实现了燃气进村目标。

燃气进村，带动舜帝庙村掀起了新一轮的“灶台革命”。

该村地处万安山脚下，近年随着万安山区域的整体开发，近郊休闲旅游给舜帝庙村带来了发展新机遇。

从去年开始，该村有人经营农家乐，从原先的煤球换上了液化气。今年，该村又抢抓机遇，用上了更清洁、方便、节省的天然气。

马占军算了笔账：“过去用液化气做一顿饭大约需要1.5元，最近用了3天天然气，平均做一顿饭只需0.6元，省下来的钱，还能用在发展种植业和搞经营上。”

舜帝庙村村委会主任胡继斌介绍，该村490户村民都已经统一安装了燃气设备，目前正在对相关管网进行加压测试，剩余群众预计年底前都将陆续开通天然气。

村东的高萍家，是该村第一户通上天然气的农户。这几天，经常有还未开通天然气的村民来串门，大伙儿都喜欢到她家厨房瞅瞅“新灶台”。

高萍满脸自豪地说：“以前做饭、取暖被烟熏火燎不说，散煤、蜂窝煤等乱堆乱放，也影响村容村貌，如今农村也用上了清洁的天然气，这是许多人做梦都想不到的事情。”

燃气进村，带动的不只是“灶台革命”。

这几天，高萍、马占军等不少村民都在张罗着购买壁挂炉、燃气热水器等设备。

“有了天然气，俺们下一步准备安装取暖器、热水器等，今后随时都能洗上热水澡，天冷时只要打开壁挂炉，很快屋里就能暖和起来，一定会很方便。”马占军对未来充满了向往。

这个冬天，舜帝庙村的村民们很快就能告别“烟熏火燎”，用天然气过上“清洁暖冬”。（洛阳日报记者 李东慧）

记者感言

党的十九大报告提出，实施乡村振兴战略，坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。

伊滨区寇店镇部分村民用上绿色清洁的天然气，可喜可贺，这是让农民逐渐过上现代化生活的生动实践。实施燃气进村工程，既方便了农民生产生活，又推进了公共服务从城市走向农村；既提升了美丽乡村建设水平，又助力了环境污染防治，可谓一举多得。

类似燃气进村的民生工程，多多益善！ (东慧)