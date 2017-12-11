两个卖麻辣烫的摊主为争抢地盘掀桌子 脾气比麻辣烫还火爆

雅琦 绘图

昨日，安乐派出所民警致电本报记者：两个卖麻辣烫的摊主因争抢地盘，其中一方将另一方的桌子掀翻，好在我们及时赶到，经调解双方握手言和。大家要和气生财啊。

12日晚上9点多，呼呼的风刮得脸生疼，安乐派出所巡逻队队员韩林与同事巡逻到学院路和卫国路交叉口的欣达市场时，突然听到路口东南角有激烈的争吵声。他们走近发现，原来是两个卖麻辣烫的摊主在争吵，其中一方的桌子被另一方掀翻。

“都冷静点儿，为啥吵起来？”韩林站在中间劝阻双方。看到身穿警服的韩林，双方抢着诉苦。韩林得知，俩摊主的摊位挨得比较近，各自划有经营范围。俩人旁边有块空白区域，年长的摊主把一张桌子放在那里招揽顾客，年轻的摊主不愿意，于是俩人吵了起来，其间，年轻的摊主一时冲动把对方的桌子掀翻了。

随后，韩林找来市场管理方，在引起争议的地方划了一条线，告知双方不能越线经营。年轻的摊主最终也意识到错误，向对方赔礼道歉。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 方楚）