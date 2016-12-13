洛阳市城乡规划委审议通过一批规划 去吉利、新安将提速

洛新快速通道效果图

洛吉快速通道效果图

核心提示

13日，市城乡规划委员会会议召开，审议并原则通过《洛吉快速通道提升改造方案》《洛新快速通道改建工程建设方案》《洛阳市新伊大街(九都路—洛吉快速)快速化改造方案》《定鼎门大街提升改造方案》《洛阳牡丹阁规划设计方案》等。

您是否发现，这些规划大多数都涉及道路交通领域，一起来看看它们将给我们的出行带来哪些改变吧！

1 洛吉快速通道：设置多处立交，快速通道将再提速

现状

洛吉快速通道为洛阳市区到吉利区的一条快速通道，为双向4车道一级公路，路基宽26米。

设计

《洛吉快速通道提升改造方案》提出，将对洛吉快速通道全线按双向六车道一级公路兼城市快速路标准改造，同时规划向北接至济源、向东接至焦作孟州快速通道。改造范围南起老310国道与定鼎北路交叉口，北至吉利区中原大道，整体为南北走向，设计全长25.6公里。

实施

此次改造将对洛吉快速通道沿线主要节点新设置多处立交，以有效提升道路通行效率。

定鼎路互通：该立交将实现老310国道、洛吉快速通道、机场路的全互通。

新310国道互通：该处设置双喇叭枢纽互通型立交。

朝阳镇下穿通道：该段洛吉快速通道主线将下穿，同时设地面辅道与朝阳镇道路平交。

孟津大姚凹高架：该处洛吉快速通道将设为高架，两侧设地面辅道，方便两侧村民通行。

孟津瀍河大道互通：该处是孟津县城主出入口，洛吉快速通道主线将下穿，两侧辅道在通道上与孟津瀍河大道和朝阳大道组成大环岛，实现交通转换。

孟津汉魏大道互通：该处洛吉快速通道主线保持地面快速路，汉魏大道将下穿，通过匝道与洛吉快速通道连通。

孟津312省道互通：该处设置菱形互通立交，洛吉快速通道主线下穿，两侧辅道与312省道平交。

孟津华阳大道高架：该处洛吉快速通道主线高架，辅道在地面与华阳大道平交。

孟津西霞路互通：该处洛吉快速通道主线互通，地面辅道与西霞路平交。

吉利区中原大道高架：该处洛吉快速通道主线高架横跨中原大道，地面辅道与其平交。

此外，洛吉快速通道还将对连霍高速交会处互通立交路进行提升，并在孟津北外环处预留一处立交。

2 洛新快速通道：市区至新安组团通行时间将缩短近一半

现状

洛新快速通道是连接洛阳市区和新安县东西向通行的重要通道，建成后将与新310国道和宁洛、连霍等高速形成纵横交叉的立体公路交通网。目前，该项目前期准备工作已经开始，计划近期正式开工。

设计

按照《洛新快速通道改建工程建设方案》，洛新快速通道东起谷水枢纽，沿老310国道向西，在磁涧镇西北方向沿涧河南岸布线，在奎门村附近与老310国道重新交会，并继续沿老310国道向西，终点接新安县环城路，全长约13.24公里，全程按双向6车道设置。

实施

道路分洛新产业集聚区段和磁涧镇段两段。在洛新产业集聚区段设置下穿隧道，长度约为1.9公里，地面设置双向四车道辅路，两侧设置非机动车道及人行道，辅路交叉口采用平交形式，并在沿途学校附近设置人行过街天桥。同时，在快速通道北侧，还将在绿化带内植入慢行系统，长度约7.8公里。

全线设置雨水、污水、给水、电力、热力、燃气、通信、照明等各类市政管线；绿化种植采用乔灌结合的形式，行道树采用法桐；为保证道路两侧周边居民出行需求，全线结合规划及周边村镇情况设置15处公交停靠站。

照此计算，洛新快速通道完成后，市区西环路至新安县主城区组团通行时间将缩至24分钟，较现在节约20分钟。