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4日，市城乡规划委员会会议召开，审议并原则通过《洛阳市中心城区电动汽车充电设施专项规划》《偃师市城乡总体规划(2015—2030)》等方案。洛阳日报继续对相关规划进行解读。敬请关注。

公共停车场充电桩不少于停车位的15%

电动汽车，是未来发展的方向。完善充电基础设施，是电动汽车普及的重要保障，是加快电动汽车推广应用的紧迫任务，也是推进能源消费革命的一项重要战略举措。

我市将按照新发展理念，立足“中欧低碳生态城市综合试点”城市的战略要求，重点围绕电动汽车推广应用，适度超前、科学规划建设充电设施，做到“专用为主、公用为辅，兼顾换电”。

《洛阳市中心城区电动汽车充电设施专项规划》提出，从今年下半年开始，我市将逐步在中心城区范围内形成以住宅小区、办公场所专用充电设施为主，以公共停车场、大型商场等配建停车场、公用充换电站为辅的充电服务网络。

按照该规划，到2020年，中心城区各区域、各类型充电设施将实现全覆盖，公共充电设施15分钟可达，满足市民日常充电需求。

——公共停车场充电桩

建设类型以快充为主、慢充为辅；充电桩数量不低于停车场车位数量的15%；场地入口处、周边主要道路路旁设置充电设施标志指引；电动汽车专用车位设置专用车位标识，非机动车停车区域设置非机动车充电设施。

——路边停车位充电桩

建设类型以快充为主，将结合路灯设置灯桩；充电桩数量约为车位数的10%；可建设一桩两枪，提高利用效率；电动汽车专用车位设置专用车位标识。

——商业、服务业配建停车场充电桩

核心区服务半径小于1公里；建设类型以快充为主、慢充为辅；大型公共建筑物配建停车场、社会公共停车场建设充电设施或预留建设安装条件的车位比例不低于10%；新建大于2万平方米的商场、宾馆、医院、办公楼等大型公共建筑物配建停车场、社会公共停车场建设充电设施或预留建设安装条件的车位比例不低于15%，非机动车停车区域设置非机动车充电设施。

——景区停车场充电桩

市区各风景游览区停车场优先建设一批公用充电桩；建设类型以快充为主、慢充为辅；配建比例不低于停车场车位数的15%；景区入口等处应设置充电设施标志指引；电动汽车专用车位设置专用车位标识。

——住宅小区停车场充电桩

原则上按照桩车比1∶1建设，建设类型以慢充为主；新建小区，根据配建停车位数量计算，需100%建设充电设施或预留充电设施安装条件，同时在非机动车停车区域设置充电设施；已建小区，鼓励物业管理部门联合充电桩建设运营商，根据实际需求为停车位安装充电设施，同时加快改造建设非机动车充电设施。

——公交、环卫等专用车辆充电桩

近期将重点考虑公交充电设施；公交、物流、环卫、公安巡逻、营运乘用车等公共服务领域专用充电设施将按照桩车比1∶2建设；根据服务车辆充电需求不同，将采取快充和慢充相结合的方式，有需求的可采用换电模式。

偃师将构建“五纵六横”交通体系

按照市委、市政府“一中心六组团”城市发展战略，偃师是洛阳的东组团，是城市未来发展的重要拓展区。

按照《偃师市城乡总体规划(2015—2030)》，偃师组团将发挥好中原城市群陇海发展主轴上节点城市的职能，向西支撑好洛阳中心城市发展，向东加强偃巩联动。同时，将承担好洛阳中心城区东部组团的重要角色，加强与洛阳中心城区的产业承接、交通连接、生态对接，建设伊洛河滨河生态城市，充分彰显偃师山水生态、活力宜居的独特风貌。

未来几年，偃师将按照“北提、南拓、东接、西限”总体要求，划定文物保护区、生态防护区和基本农田保护区的范围，限定中心城区、镇区建设用地边界，划定城市、镇规划区和远景增长边界范围，充分实现保护与发展之间的协调平衡。

在“组团站位，对接洛阳，互助共赢，联动巩义”的总体考虑下，偃师将统筹规划中心城区、重点镇、特色镇和村之间的关系，构建“一中心、一重点、六特色、美丽乡村全覆盖”的现代城镇体系。“一中心”是指洛北板块、伊洛板块、顾县板块的中心城区；“一重点”是指一个重点镇高龙镇，该镇是偃师市域南部对接洛阳中心城区发展的桥头堡，重点发展现代物流和电子商务产业；“六特色”是指以资源为依托、特色为核心、产业为支撑、宜业宜居宜游为目标，打造翟镇夏文化旅游小镇、缑氏玄奘文化旅游小镇、山化特色景观旅游小镇、府店生态旅游小镇、大口生态休闲观光小镇、邙岭花木种植生态小镇；“美丽乡村全覆盖”是指有序推进建成符合国家、省、市标准的各级美丽乡村，力争到2030年实现美丽乡村全覆盖。

按照规划，偃师将进一步全面融入洛阳半小时经济圈、全方位联系周边，构建对接洛阳、联系周边、连通组团、覆盖城乡的“五纵六横”市域交通体系，通过郑洛城际铁路、洛偃城市轻轨地铁和常速铁路等，实现与洛阳、郑州之间的轨道交通连接，通过高速公路、快速路、国道、省道等，实现与洛阳中心城区、伊川、孟津、巩义、登封、孟州之间的快速交通连接。（洛阳日报记者 李东慧 通讯员 史朋飞）