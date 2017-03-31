洛阳利用“互联网+”打造“公厕地图”

手机APP找公厕方便快捷

“在洛阳找个厕所真方便，而且厕所都很干净，完全没有‘厕所味’！”近日，到龙门石窟景区旅游的西安游客赵宇新通过手机搜索公厕，发现一公里范围内就有多个公厕。他走进一个公厕，明亮整洁，没有异味。

出门在外，想找公厕，总会成为不大不小的问题，尤其洛阳作为旅游城市，不少外地游客初到人生地不熟的景点，想找公厕怎么办？近年，我市旅游、环卫等部门利用“互联网+”打造“公厕地图”，从根本上解决“找厕、如厕难”问题。如今在洛阳，只要打开手机，就可以轻松找到附近的公厕。

自“厕所革命”开展以来，市旅游部门在改扩建旅游厕所的同时，将全市旅游厕所信息输入我市智慧旅游和公共服务信息系统。游客只要关注洛阳旅游微信公众号或下载洛阳旅游指南APP，就可以在相应的功能页面上根据自身位置，查询周边旅游厕所的分布情况及路线导航等。

不仅仅在旅游景区，在市区找公厕同样方便。今年3月，洛阳市数字化城管和“掌上洛阳”两款APP软件实现了资源共享，市民和游客可在这两款APP上快速查询离自己最近的公厕位置。

昨日，记者站在开元大道与永泰街交叉口，打开手机上的洛阳市数字化城管APP，在“便民查询”功能中查询公共厕所，附近的公厕一目了然。只要选择其中一个，点击“去这里”按钮，地图自动规划最近的路线。记者根据导航路线，顺利找到了附近的公厕。使用完成后，还可根据自己的体验，提出意见和评价。

“以前想找公厕，只能凭着对附近街道公厕位置的大概印象去找，有的道路不熟悉，根本不知道公厕在哪儿。现在通过手机就能找到公厕，极大地方便了群众，外出时再也不怕找不到公厕了。”体验过手机找公厕的便捷后，家住西工区解放路的王培说。

除了用手机找公厕，我市还在公厕附近统一设置了公厕导向牌和标志牌。如今，在市区景区、主要道路两侧人员密集场所公厕周边，均设置了不少于3块公厕导向牌，方便市民和游客。同时，我市还新购置150余块公厕标志牌，景区(点)公厕按照旅游公厕标准，突出中英文对照，城市公厕统一图形符号，方便大家识别。

下一步，我市相关部门还将及时更新公厕位置数据，方便市民和游客通过洛阳旅游微信公众号、洛阳旅游指南APP、市数字化城管、“掌上洛阳”等移动客户端随时随地查找身边的公厕，不断提升公厕管理水平，为市民和游客提供更便捷的服务。（洛阳日报记者 戚帅华 实习生 李超 文/图）