生物地理明年起纳入中考

日前，省教育厅发布《2018年河南省生物、地理学科中招考试办法暨命题要求》：从2018年起，全省生物、地理纳入中考，明年的考试时间为6月27日，考试对象为初二学生。

作为全省统一命题、考试的两个科目，我市不少考生、家长对此十分关注。针对热点问题，记者邀请市教育局相关负责人进行了解答。

“中考要考生物、地理了，作为第一批吃螃蟹人的家长，好忐忑！”

“考试重点和样题啥时候发布？”

…………

昨日，就中招政策变化，不少家长在晚报中招帮帮团QQ群(群号438266522)里展开讨论并发问。记者带着大家的问题，来到市教育局中招办、市教育局中小学教研室，请相关负责人进行解答。

●问：上初三的学生要考这两门吗？

答：目前，上初三的学生中考不考地理、生物，考试时间、科目与2017年相同。

●问：初二学生所有科目都要提前考吗？

答：对目前上初二的学生来说，明年考试且纳入录取总分的科目只有地理、生物；语文、数学、英语、物理、化学、思想品德、历史，仍于2019年6月25日、26日考试。

●问：中考生物、地理考试题型何时发布？

答：这两个科目的《说明与检测》预计明年3月随初三各科《说明与检测》一同下发，内容包括考试范围与要求、题型示例与解析等，可让学生复习备考更有针对性，考生要认真对待。

●问：试题全省统一，听说生物是依据人教版教材命题，洛阳学生学的是苏教版教材，考试会吃亏吗？

答：中考各科题目均按《义务教育课程标准》出题，没有指定版本教材。无论哪个版本的教材，都是按该标准编写的，只是在内容编排、素材呈现上有所不同，具体内容相通。对于两个版本教材不一致的内容，中考答案以哪个为准，要等明年《说明与检测》下发后才知道。关于生物教材版本问题，学生和家长可查阅本报11月14日C01版了解。

●问：初二学生是否需要采集中招信息？报名要准备哪些材料？

答：我市初二学生的中招报名工作将随初三应届考生一起进行，预计安排在本学期期末。具体报名时间确定后，教育部门将通过晚报及时对外发布。

学生报名需要的材料是身份证或户口簿(未办理身份证的学生提供户口簿)，学生在本人学籍所在初中进行信息采集即可。

信息采集的内容主要包括网上信息录入、现场信息采集。网上信息录入包括考生基本信息、初中毕业生综合素质评定等内容，由考生学籍所在学校统一录入；监护人、学习简历等信息，须考生本人登录河南省高中阶段教育招生信息服务平台进行完善、确认。现场信息采集内容包括照片、证件信息等，由考生本人到学籍所在学校进行采集，翻拍、扫描的照片不能使用。

●问：这两门考试是否要提前安排考点？

答：考点安排由2018年6月举行的中招考试考务工作会议确定，全市考生将统一、随机安排考点、考场。

●问：能否上午考一门，下午考一门，便于孩子休息和复习？

答：时间是全省统一的，无法更改。

●问：初二中考时用过的准考证，初三中考时要接着用吗？

答：两次考试的准考证均在每年中招考试考务工作会议后发放，不重复使用。

●问：如果初二采集过信息也考了试，初三转学后这两门的成绩还算数吗？社会考生如何报名？

答：由于并无先例可借鉴，目前，市教育局已收集类似问题，并上报至省教育厅，等有答复后会进一步说明。

关注中考大事小情，为您跑腿在所不辞！欢迎加入晚报中招帮帮团QQ群(群号438266522)与记者、万千洛阳考生家长互动。（洛阳晚报记者 焦琳 见习记者 赵丹 通讯员 张格尔）