洛阳市除雪物资提前准备 人员24小时待命

准备除雪物资

昨日气温大幅下降，记者在洛阳市政集团新区养护分公司看到，市政工人们正在对除雪设备进行二次养护，并把除雪剂加装到除雪车上。

该公司副经理赵晓勇介绍，目前，他们已储备了融雪剂、除雪车、推雪铲等各类除雪物资，除雪队员也都整装待命。此外，他们还对易结冰桥梁、道路进行了责任分工，人员24小时待命。

记者从洛阳市政集团了解到，市政部门已制订了应急预案，一旦下雪，将立即启动24小时值班制，按照既定方案除雪。

●降雪量在6毫米以上且持续降雪时，白天降雪，18时前除雪完毕。

●夜晚降雪，次日6时开始除雪作业，除雪率不低于80%，3小时内完成除雪任务。

●降雪量在10毫米以上或出现暴雪时，确保桥面车道通行，除雪率不低于70%，4小时内完成除雪任务。

●路面温度低于0℃并出现桥面结冰现象时，优先采用破冰方案。

●结冰对桥面交通造成严重影响时，使用融雪剂除冰雪。

市民在出行中发现道路结冰情况，请拨打12319城市管理服务热线，以便市政工人第一时间消除安全隐患。（洛阳晚报记者 连漪 张斌 通讯员 贾光明/文 记者 张斌/图）