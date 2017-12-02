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洛阳：以上率下深入学习 不断强化理论武装

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-13 08:50

　　昨日下午，全市学习贯彻党的十九大精神专题研讨班暨县处级主要领导干部党的十九大精神轮训班学习交流暨培训总结会举行。市领导赵会生、杨炳旭、侯超英等参加会议。

　　此次轮训既是落实中央、省委、市委关于学习贯彻党的十九大精神部署的具体举措，也是一次以上率下、动员学习的示范先行。经过共同努力，通过此次轮训强化了广大学员的核心意识、理论武装和责任担当，对促进党的十九大精神在洛阳落地生根发挥了重要作用。

　　会议强调，学习贯彻党的十九大精神是一项长期任务，要把学习党的十九大精神与推进“两学一做”学习教育常态化制度化相结合，与即将开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育相结合，与组织学习《习近平谈治国理政》第二卷相结合，确保党的十九大精神在洛阳落地生根。要学出自信，坚持读原著、学原文、悟原理，用新的伟大思想引领新征程。要学出忠诚，牢固树立“四个意识”，把对党忠诚落实到具体行动上来，做到中央、省委、市委号召的坚决响应、要求的坚决照办、禁止的坚决不干、部署的坚决落实。要学出担当，深入贯彻中央、省委、市委重大决策部署，认真落实国家和省赋予洛阳发展新的战略定位，更好推动洛阳发展。要学出定力，把理想信念牢固树立起来，把纪律规矩真正挺在前面，严格落实中央八项规定精神，落实习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设的重要批示精神，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展。

　　涧西区委书记贺敏，市纪委副书记、市委巡察办主任温清，洛阳城投集团党委书记、董事长周宏伟作为学员代表在会上作了交流发言。（洛阳日报记者 李东慧）
[ 责任编辑：马佳佳]
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