76条“爱心围巾”织好了! 附编织技巧视频

集体编织围巾活动现场

一上午时间，大家就织好了76条围巾！昨日，在西工区八一北路社区、中建社区，涧西区长安路三社区同时举行了集体编织围巾活动，活动吸引了60多名热心居民。围巾、帽子、手套……一件件“温暖牌”织物从大家手中产生，为能给更多困难群众送去温暖，有居民还自己买毛线编织。

1 一下夜班，他就乘早班车赶到社区参加活动

上午9时刚过，中建社区的活动室里已围满了来参加活动的热心居民。42岁的赵继东格外引人注意，他针法老练、认真细致，虽然是男性，可织起围巾来一点也不输给女性居民。面对众人的夸赞，他笑着说：“我会织围巾，功劳全归我妈。”

在赵继东的印象中，母亲喜爱编织，他当兵的那段时间，每年都能收到母亲为他织的毛衣。退伍后，赵继东工作之余就跟母亲学毛线编织，还学会了不少花型。为了参加这次活动，他下夜班后便乘早班车从吉利区赶到了中建社区。

67岁的宋素娟最近住在儿子家，11日，她看到《洛阳晚报》发出的“织围巾，送温暖”活动消息后，特意赶回她在洛阳站附近的家，找出织针、毛线，昨日也来到了中建社区。

2 自己掏钱买毛线，她还织了帽子、手套和鞋子

在八一北路社区，居民刘红霞两只手上下翻飞，正在编织一双粉色的婴儿毛线鞋。“刘姐，你咋还‘创新’了？”一名居民笑着问到。

“多织点儿东西，得到温暖的人就更多。”刘红霞一边说一边拿起一顶枣红色的帽子和一双白色手套，“这是我刚织好的，谁需要就送给谁。”

“我们社区的热心人多着呢！”八一北路社区主任王万春说，社区发出将举行“织围巾，送温暖”活动的通知后，就不断有居民报名参加。担心社区领取的毛线数量不够，昨日，不少居民还从家里带来了毛线。“不够我们再去买！”一名志愿者说。

社区居民积极参加活动的热情令人感动。昨日下午，市心理咨询师协会的工作人员再次为多个社区发放了数量不等的毛线，满足大家送温暖的心愿。

3 不会毛线编织不要紧，跟着老师学技能

昨日，还有一些不会毛线编织的居民也来到现场，希望学一些编织技巧。如果您没能到现场，也没关系，可以观看视频学习编织。（洛阳晚报记者 李岚 刘心/文 李卫超/图）

鳞片针

1.起针，上针织4针；

2.变为下针，织4针；

3.再变为上针，织4针；

4.再次变为下针，织4针，收针；

5.第二行起针从下针开始，针数与第一行相同，如此循环至想要的围巾长度。

桂花针

1.起针，织4针上下针

2.变为下针，织5针；

3.再织4针上下针；

4.变为下针，再织5针；

5.再织4针上下针，收针，第二行和第一行织法相同，如此循环至想要的围巾长度。