洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

76条“爱心围巾”织好了! 附编织技巧视频
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-13 08:28

　　集体编织围巾活动现场

　　一上午时间，大家就织好了76条围巾！昨日，在西工区八一北路社区、中建社区，涧西区长安路三社区同时举行了集体编织围巾活动，活动吸引了60多名热心居民。围巾、帽子、手套……一件件“温暖牌”织物从大家手中产生，为能给更多困难群众送去温暖，有居民还自己买毛线编织。

　　1 一下夜班，他就乘早班车赶到社区参加活动

　　上午9时刚过，中建社区的活动室里已围满了来参加活动的热心居民。42岁的赵继东格外引人注意，他针法老练、认真细致，虽然是男性，可织起围巾来一点也不输给女性居民。面对众人的夸赞，他笑着说：“我会织围巾，功劳全归我妈。”

　　在赵继东的印象中，母亲喜爱编织，他当兵的那段时间，每年都能收到母亲为他织的毛衣。退伍后，赵继东工作之余就跟母亲学毛线编织，还学会了不少花型。为了参加这次活动，他下夜班后便乘早班车从吉利区赶到了中建社区。

　　67岁的宋素娟最近住在儿子家，11日，她看到《洛阳晚报》发出的“织围巾，送温暖”活动消息后，特意赶回她在洛阳站附近的家，找出织针、毛线，昨日也来到了中建社区。

　　2 自己掏钱买毛线，她还织了帽子、手套和鞋子

　　在八一北路社区，居民刘红霞两只手上下翻飞，正在编织一双粉色的婴儿毛线鞋。“刘姐，你咋还‘创新’了？”一名居民笑着问到。

　　“多织点儿东西，得到温暖的人就更多。”刘红霞一边说一边拿起一顶枣红色的帽子和一双白色手套，“这是我刚织好的，谁需要就送给谁。”

　　“我们社区的热心人多着呢！”八一北路社区主任王万春说，社区发出将举行“织围巾，送温暖”活动的通知后，就不断有居民报名参加。担心社区领取的毛线数量不够，昨日，不少居民还从家里带来了毛线。“不够我们再去买！”一名志愿者说。

　　社区居民积极参加活动的热情令人感动。昨日下午，市心理咨询师协会的工作人员再次为多个社区发放了数量不等的毛线，满足大家送温暖的心愿。

　　3 不会毛线编织不要紧，跟着老师学技能

　　昨日，还有一些不会毛线编织的居民也来到现场，希望学一些编织技巧。如果您没能到现场，也没关系，可以观看视频学习编织。（洛阳晚报记者 李岚 刘心/文 李卫超/图）

　　鳞片针

　　1.起针，上针织4针；

　　2.变为下针，织4针；

　　3.再变为上针，织4针；

　　4.再次变为下针，织4针，收针；

　　5.第二行起针从下针开始，针数与第一行相同，如此循环至想要的围巾长度。

　　桂花针

　　1.起针，织4针上下针

　　2.变为下针，织5针；

　　3.再织4针上下针；

　　4.变为下针，再织5针；

　　5.再织4针上下针，收针，第二行和第一行织法相同，如此循环至想要的围巾长度。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]冬天手脚干裂，这么做让你皮肤细腻又滑嫩
  • ·[健康]冬天“最厉害”绿叶菜：驱寒降脂、胃病克星！
  • ·[健康]7个饮食习惯易致癌，这里有10条防癌建议！
    		•
    跟着热播节目寻国家宝藏与历史对话
    跟着热播节目寻国家宝藏与历史对话
    跟着热播节目寻国家宝藏与历史对话
        12月10日，大型文博探索节目《国家宝藏》在央视播出了第二期节目，这档节目从月初开播以来就受到了广大观众...
  • ·带上这些“神器”拍照 一路景更美
  • ·零下30摄氏度 去蒙古看冬日“那达慕”
  • ·阿猫阿狗的幸福生活
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 即日起，洛阳市对这些企业实施停电措施
  • 李亚在暗访督导脱贫攻坚工作时强调：...
  • 限行车辆载人看病被拦 洛阳交警这一举...
  • 洛阳市除雪物资提前准备 人员24小时待命
  • 洛阳一女子电动车被盗 “扫街”13天把...
  • 今天洛阳阴天转小雪 南部山区有中雪
  • 国家公祭日 洛阳大学生举行悼念活动
  • 伊川农民俞建立的创业梦
  • 洛阳多层住宅加装电梯试点工作展开
  • 洛阳工匠“亮剑”阿联酋
    		•
    百姓呼声
    渑栾高速项目预计在本月底举行开工动员会
    新安--五头--洛阳的客车营运手续正在审批
    精彩图片
    国家公祭日 洛阳大学生...
    洛阳制鼓陈家：传承千...
    考研进入倒计时！高校...
    洛阳：文化惠民润民心
    精彩热帖

    吐槽 暖气工程进度慢

    伊河美景如画

    冬之恋

    婚纱 冬日夜拍
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605