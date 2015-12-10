“织围巾送温暖”活动讲授编织技巧了 快来听讲吧

发放毛线

免费领取爱心毛线

昨日上午，报名参加本报社区版组织的“织围巾，送温暖”活动的15个社区的负责人，赶到市心理咨询师协会领取了毛线，并分发给报名参加活动的热心居民和志愿者。领到毛线的热心居民和志愿者，需要在一周的时间内织好围巾送到社区，然后由社区送给辖区困难群众。

如果您想奉献爱心却苦于不会织，别着急，下周，我们将邀请编织达人到3个社区为大家讲授编织技巧，快来听讲吧！

居民报名踊跃，有社区申请增加毛线数量

“我们追加织10条围巾的毛线！”开始领毛线时，涧西区生活新境社区工作人员笑着对记者说，辖区有不少擅长编织的老人，得知要织围巾送给困难群众，都踊跃报名。

现场申请增加毛线数量的社区不止一个。高新区丰润路社区副主任陈英说，他们在辖区多个地点张贴了“织围巾，送温暖”活动通知，并呼吁大家报名参加。这两天，不少居民主动前往社区咨询、报名，一上午时间就有40条围巾被“认领”。

“近日天气转凉，在我们裹着厚衣服的同时，可能还有一些人无法感受温暖……若您是织围巾的‘达人’，不妨献上一份爱心，亲手织一条围巾，将它送给需要的人吧！”这是西工区中建社区负责人发在微信朋友圈里的内容。“消息发出去半个小时，就有很多居民报名，一些‘上班族’也愿利用业余时间献出一份爱心，让我们很感动。”该负责人说。

邀请编织达人，下周为大伙儿授课

“开工喽！”昨日下午3时许，西工区八一北路社区主任王万春把大伙儿聚在一起织围巾的照片发到了微信朋友圈里。

“我们社区正在组织志愿者织围巾！”“我们社区也开始啦！”一会儿工夫，西工区中建社区、石油路社区、春晴路社区，涧西区上海市场社区、嵩山社区和长安路三社区等社区的工作人员，相继给记者发来了织围巾的照片，自豪地“晒一晒”热情的居民和志愿者。

“前两天我们接到一名居民的电话，她说自己不会织围巾，但很想参加活动奉献爱心，我们很为难。”一名社区负责人向记者“求助”。别着急，如果您和这名居民有同样的愿望，我们为您解难题：下周，我们将邀请几位编织达人，分别到3个社区为大家讲授编织技巧，只要您到场听讲，保证您也能织出漂亮的围巾。具体时间请关注社区版的相关报道。

还有少量毛线可申领，想送温暖快报名吧

昨日18时许，已经有部分社区织出好几条围巾了。目前，爱心毛线尚有少量剩余，如果您想参加这次活动，请抓紧时间拨打下列社区的电话报名，领取爱心毛线！

●八一北路社区：西工区中州中路与八一路交叉口向东约200米，凌宇花园院内，电话63913035

●市府院社区：西工区凯旋东路80号市府家属院，电话63202937

●长安路三社区：涧西区长安路与景华路交叉口向西20米22号院内，电话64970530

●上海市场社区：涧西区岳阳路17号，电话64923039

本次活动是公益活动，不收取任何费用，欢迎您参加，为困难群众送去温暖！（洛阳晚报记者 李岚 刘心/文 李卫超/图）