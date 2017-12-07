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于家营村村民赵兰丽：“婆婆也是娘”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-11 08:24

　　喂饭送水、擦身洗衣、擦屎端尿……14年来，高新区辛店镇于家营村村民赵兰丽，用常人难以理解的坚持，把半身不遂的婆婆照顾得干干净净，赢得邻居们交口称赞。

　　“婆婆也是娘，做儿媳的应该孝敬，没啥值得夸奖的。”近日，见到记者来访，赵兰丽平淡地说。

　　2002年，26岁的赵兰丽和丈夫吴国峰步入婚姻殿堂。次年，一向身体健硕的婆婆宁青叶突发脑出血，在危重病房住了近2个月。出院回家后，宁青叶还是半身不遂，生活完全不能自理。

　　婆婆大小便失禁，天气热的时候，每隔一两天就给婆婆擦一次全身；怕婆婆长褥疮，每隔两三个小时就得为婆婆翻一次身。“我自己爱干净，也得让婆婆干干净净的，这样来串门的邻居才不会嫌弃。”赵兰丽说。

　　为了让婆婆过得舒心，除每天做可口的饭菜外，赵兰丽还经常讲些村里的趣闻轶事给婆婆听。闲暇之余，她还带着婆婆到屋外散步，让老人家呼吸一下新鲜空气。

　　在赵兰丽的悉心照料下，婆婆的病情渐渐好转，不但能简单地说话了，还慢慢地学会了用左手吃饭。在采访中，婆婆虽坐在轮椅上没有说话，但眼角始终挂着泪水，并不时用自己的衣袖擦拭。

　　今年7月，赵兰丽的公公出了车祸，脚骨骨折，使这个原本困难的家庭雪上加霜。丈夫在医院照顾公公，赵兰丽就在家照顾婆婆和儿子，短短一个月时间，她的鬓角多出了几丝白发。

　　“公婆待我像亲闺女一样，真心换真心。再说了，谁都有父母，孝敬老人是天经地义的事情。”赵兰丽说。（洛阳日报记者 姜明明 通讯员 王思臣 李妙娟）
[ 责任编辑：席倩倩]
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