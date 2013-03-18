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好消息！栾卢高速、渑栾高速、新伊高速年底开工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-08-10 16:52
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　　洛阳网讯 备受瞩目的栾卢高速、渑栾高速、新伊高速何时开工建设？又将经过哪些乡、镇？近日，不少网友在洛阳网百姓呼声发帖咨询。今日，洛阳网记者从市交通运输局获悉，预计今年年底，栾卢高速(栾川至卢氏)、渑栾高速(渑池至栾川)、新伊高速(新安至伊川)均可开工建设。目前，工程可行性研究方案已上报。初步路线规划为：

　　栾卢高速(S94栾川至卢氏高速公路)：起点位于栾川县庙子镇附近，向西经县城北、石庙镇、陶湾镇、叫河乡进入卢氏县，终点位于卢氏县横涧镇附近的三淅高速公路。全长约74.6公里，其中洛阳境约50.9公里，双向四车道高速公路标准。

　　渑栾高速(生态旅游高速环线S57渑池经洛宁至栾川段):起点位于三门峡市渑池县城东连霍高速公路，经洛宁、宜阳、嵩县，终点位于栾川县潭头镇，全长约100公里。其中洛阳境内约83公里，双向四车道高速公路标准。

　　新伊高速(组团高速新安—宜阳—伊川段)：起点位于连霍高速公路新安县铁门镇附近，经宜阳县城西、伊川县城西，终点接伊川汝阳交界二广高速公路，全长约82公里，双向四车道高速公路标准。

　　据市交通运输局综合规划科科长杨文勤介绍，由于目前只是初步规划阶段，这三条高速公路途经区域仅能细化至乡、镇级区域范围。至于收费站具体位置的设置，还需要考虑多方面因素，最终的路线及收费站位置待到初步设计批复后才能确定。(见习记者 谢娜娜 通讯员 刘桂根)
[ 责任编辑：史戎戎]
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