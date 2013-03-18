邮储银行洛阳市分行深入贯彻洛阳银行业2017年上半年经济金融形势分析通报会精神

8月9日上午，邮储银行洛阳市分行组织中层以上管理人员召开专题学习研讨会，深入学习全国金融工作会议和洛阳银行业2017年上半年经济金融形势分析通报会精神。会议由市分行党委书记、行长刘绍义主持。 会议指出，上半年，洛阳市分行各项存款余额达到400.85亿元，较年初增长18.54%；各项贷款余额达到126.11亿元，较年初增长18.85%。下半年，洛阳市分行要切实落实好全国金融工作会议和洛阳银行业2017年上半年经济金融形势分析通报会精神，坚持“稳中求进”工作总基调，遵循金融发展规律，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，坚定信心，奋勇拼搏，认清形势，优化转型，推动全行各项经营管理工作提质增效，为维护全市金融稳定和助力地方经济建设发展贡献力量。 会议对分行下半年具体工作提出以下要求。一是聚焦服务实体经济，围绕全市“9643”有效合理投资行动计划和“中国制造2025”洛阳行动计划重大战略和重点项目，全面提升服务实体经济水平；二是深化机制改革，创新“银政”、“银担”、“银企”、“政银担保”等多项平台合作模式，拓宽小微企业融资渠道，借助惠民扶贫贴息小额贷款产品和“农信担保”四位一体新产品，扩大精准扶贫政策产品覆盖面；三是严密防控金融风险，强化合规体系建设，实现经营管理的持续健康发展；四是全面加强基层党建工作，以党风带作风，强党建促发展，以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。