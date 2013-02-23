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洛阳市推行道路扬尘治理“六创新”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-08-10 08:51
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　　根据省环境污染防治攻坚战领导小组办公室统一安排，我市道路扬尘污染综合治理将全面推行“六创新”制度。

　　“六创新”制度包括以下内容：

　　创新机制。打破过去由事业单位负责保洁的单一做法，将由各级政府投资成立公共平台，实施公司化的运作模式，全面推行市场化管理。

　　创新标准。我市将对所有干道路面、道路侧石、道路绿化等全部道路及附属物，全面实行“以克论净”周排名考核机制，主次干道路面尘土每平方米保持在10克以下。

　　创新融资。我市将建立多元化投入机制，加大政府资金投入力度，采取政府购买社会服务的模式，鼓励社会资本参与环卫作业市场化，提高环卫作业的效率和质量，通过融资租赁等方式提升机械化清扫装备水平，确保机械化清扫率达到100%。

　　创新方法。进一步提升环卫工作水平和机械化作业效率，根据季节变化和雨雪等各类天气状况下的不同路况，实行不同类型的环卫机械联合作业模式。有中分带、中分护栏的快车道，在春夏秋季节重污染和沙尘暴、大风天气及路面受到严重污染状况下，由洗尘车先行洗尘，高压清洗车把路面尘土和垃圾冲至路边，洗扫车进行洗扫收水作业，抑尘车喷雾降尘；春夏秋季节的日常机扫作业采用高压冲洗车、清扫车联合作业等。没有中分带、中分护栏的快车道，采用高压清洗车沿中心线作业，洗扫车沿右侧路边石进行洗扫收水作业。

　　创新考核。考评引进第三方评估机制，由第三方评估公司组织“以克论净”考核，检查道路的机械化清扫率，检查考核结果与当地财政拨款直接挂钩。

　　创新措施。坚持“治本、治标、治边”相结合，同步开展城乡接合部道路扬尘治理、油土路口整治、车辆远程分流、城郊种植结构调整等，加强道路扬尘污染综合治理，全面提高道路保洁水平；通过“完善路网、设置卡点、客货分流”，对进入主城区的重型货车进行合理分流，加大对老旧车、农用车进城管控力度，有效减少过境车辆扬尘污染。（洛阳日报记者 高峰 通讯员 马立）
[ 责任编辑：付利帆（见习）]
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