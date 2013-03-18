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市委党校2017年春季第二期主体班结业典礼举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-10 09:19
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　　昨日上午，市委党校2017年春季第二期主体班举行结业典礼。

　　本期主体班包括县处级干部进修班、第49期中青年干部培训班、乡镇(街道)领导干部进修班、城市区科级干部进修班和第七期选调生进修班等5个班级，共有234名学员。

　　市委常委、统战部部长王敬林在结业典礼上讲话。他指出，当前，国家、省赋予洛阳发展新的战略定位，省委、省政府也正在研究出台支持洛阳发展的相关政策，加快推进“9+2”工作布局、奋力实现“四高一强一率先”目标已成为全市上下的广泛共识，广大学员要认清形势，抢抓机遇，不断坚定发展信心，把思想和行动统一到市委决策部署上来，进一步增强紧迫感和使命感，抢抓机遇、主动作为，努力推动全市各项事业更好发展、全面进步、再上新台阶。

　　王敬林强调，要突出重点、真抓实干、力求实效，增强主动意识，更好服务全市大局，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，以“绣花”功夫扎实推进精准脱贫攻坚战；要着眼于“建”、着眼于“调”、着眼于“改”、着眼于“管”，坚决打赢环境污染防治攻坚战；围绕全面实施“9643”合理有效投资行动计划，着力抓好重大项目建设；要树牢以人民为中心的宗旨意识，强化勇于担当的精神，大力弘扬求真务实、开拓创新、廉洁自律等党的优良作风，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。（洛阳日报记者 李东慧 通讯员 郑昌伟）
[ 责任编辑：周萌]
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