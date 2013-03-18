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让“文化遗产”讲好“洛阳故事”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-10 09:19
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　　驼铃古道丝绸路，胡马犹闻唐汉风。

　　当今，“一带一路”已成为沿线国家和城市文化遗产保护的新平台。丝路沿线大量珍贵的文化遗产，成为实现这一国家战略的重要文化基石。被定位为新亚欧大陆桥经济走廊重要节点城市的洛阳，正抢抓机遇，加快融入“一带一路”，活化利用丝路文化遗产，讲好传承创新故事，加快建设国际文化旅游名城。

　　活化：让公众共享文化遗产

　　每天清晨，家住洛龙区古城路帝都国际城的李先生最喜欢做的事，就是去隋唐洛阳城定鼎门遗址公园湖边打太极拳。

　　2014年6月，我市汉魏洛阳城遗址、隋唐洛阳城定鼎门遗址、新安汉函谷关遗址等3处遗产点成功入选《世界文化遗产名录》，分别代表了不同时期、不同类型，是洛阳作为丝绸之路东方起点历史价值的集中体现。

　　3年过去，这些考古遗址正悄然活化，实现了文化遗产与公众共享。

　　定鼎门始建于隋朝，隋炀帝曾登上这座城门环视万国来朝，各国使节也由此进城，通过天街去觐见大唐皇帝。昔日的定鼎门城楼早已被淹没在历史长河中，如今的定鼎门遗址公园已然成为市民休闲的“后花园”——飞廊倒映在广场边的湖面上，市民悠闲地散步，孩子们放飞风筝、航模……

　　定鼎门遗址博物馆是隋唐洛阳城国家考古遗址公园的重要组成部分。目前，隋唐洛阳城“一区”(隋唐城宫城区，包括应天门、明堂、天堂等遗址)“一轴”(隋唐洛阳城宫城中轴线，包括定鼎门、天街等遗址)和“两坊”(宁人坊和明教坊)“一街”(天街南段)保护展示工程正加快推进。在不远的将来，隋唐洛阳城定鼎门、天街、天津桥、应天门、明堂、天堂和九洲池等标志性建筑遗址将连为一体，成为洛阳建设国际文化旅游名城的新坐标。

　　去年10月1日，新安汉函谷关遗址对公众开放，每到周末，三三两两的游客风尘仆仆赶来，就为了一睹雄关风采。

　　为活化利用汉函谷关遗址，目前，《汉关遗产城概念规划》已经完成，正在对控制性详规进行修编。

　　去年，全国十大考古新发现揭晓，中国历史上第一座“建中立极”的大型宫室——洛阳太极殿遗址入选，再一次为丝绸之路东方起点洛阳赢得声誉。

　　作为东周、东汉、曹魏、西晋和北魏王都或国都的汉魏洛阳城，上承三代、下启隋唐，对后代都城的发展影响极深。入选世界文化遗产点以后，我市加紧实施汉魏故城保护与展示工程，拟针对太极殿及其附属宫殿群遗址规划建设大型遗址博物馆，通过太极殿建筑群格局和建筑形制的再现，展示遗址历史文化信息，目前已获国家文物局批准立项；汉魏故城内城西城墙(南段)保护展示工程也进展顺利。

　　外展：让丝路文物走出“深闺”

　　从隋唐洛阳城定鼎门遗址前的骆驼蹄印，到洛阳博物馆馆藏的东罗马金币、波斯银币、胡人俑，从汉魏故城永宁寺残缺而精美的泥塑像，到新安汉函谷关的关字瓦当、阙台、古道……历经两千年，丝绸之路留给洛阳的文化遗产依然光芒四射，吸引着公众探究这条横亘在亚欧大陆的文明交汇之路。如何让这些文物走出“深闺”，我市做出了有益探索。

　　1982年，“王铎书法展”走进日本，一时间，日本掀起了“王铎热”；1983年，“古都洛阳秘宝展”再次走进日本，历时70天的展出，获得日本民众好评；2002年，“华夏文明之源——河南省文物精品展”在香港艺术博物馆展出，一件件文物精品激发了香港同胞对祖国文化的热爱；2015年，“洛阳——丝绸之路上的世界大都会：唐代文明展”走进瑞典，引起瑞典民众广泛关注……

　　文物的国内交流展已经成为常态。通过与外地文博单位“联姻”，我市把发掘的出土文物“请出”库房，让精美文物进入国内各地的文化艺术品殿堂，把“死”文物变“活”，实现异地共享，促进各地区、各民族间的文化交流，讲好洛阳故事。

　　浙江省杭州市余杭区塘栖古镇景区运河谷仓博物馆设立“洛阳精品文物展厅”，展出我市唐代文物；“丝路幻彩——洛阳博物馆藏唐三彩精品展”在成都武侯祠博物馆开展，一件件文物真实再现了盛唐时期丝绸之路上驼铃悠扬、马蹄声声的商旅景象。

　　此外，我市还先后与瑞典、韩国、日本、意大利、蒙古等国家进行学术交流，与“一带一路”沿线城市开展文物交流合作，举办相关展览，洛阳在国际上的影响力和知名度进一步提升。通过建立友好城市、互办艺术节、互设文化中心等形式，不断密切人文交流，把洛阳打造成“一带一路”上的文化高地。

　　融入：助力古都谱写对外开放新篇章

　　从东汉班超重新打通西域，到隋唐、北宋，洛阳作为古丝绸之路的东方起点之一，一直对丝路的繁荣发展发挥着重要作用。

　　近年，我市坚持扩大开放，不断加强文化遗产保护对外合作交流，助力建设“一带一路”主要节点城市，并以文化交流为重要抓手，不断拓展融入“一带一路”的深度，提升服务“一带一路”建设的能力。

　　着力推进互联互通。以陆空通道和信息高速公路为重点，加快推进洛阳机场改造提升、路网完善、信息基础设施建设，着力构建公铁集疏、陆空衔接、内捷外畅的综合交通体系，努力实现从节点城市向枢纽城市的转变。

　　着力发展文化旅游。加快推进国际文化旅游名城建设，打造具有丝路特色的旅游景区、旅游产品和旅游精品线路，把洛阳打造成世界旅游线上的亮点。

　　着力实施开放创新。以郑洛新国家自主创新示范区洛阳片区建设为牵引，大力实施创新主体、创新平台“双倍增”计划，强化科技创新国际合作，我市与“一带一路”沿线国家合作共建的省级以上国际科技合作基地已达到13个。

　　着力扩大经贸合作。以中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区建设为龙头，打通开放通道，促进贸易和投资自由化、便利化，加强国际产能合作，促进产业转型升级。

　　此次中国文化遗产日主场城市活动在洛阳举办，给了洛阳展示厚重文化遗产的机会，更点燃了全市上下融入“一带一路”的热情。我们相信，不断强化文化遗产保护担当，在“一带一路”主要节点城市建设上持续发力的洛阳，一定能够谱写国际文化旅游名城建设新篇章！（洛阳日报记者　常书香通讯员　王勤）
[ 责任编辑：周萌]
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