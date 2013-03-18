市政府常务会议研究通过实施方案 分阶段推进跨境电商综合试验区建设

昨日，市委副书记、市长刘宛康主持召开市政府常务会议，研究通过《洛阳市跨境电子商务综合试验区建设实施方案》(以下简称《方案》)、关于支持农业转移人口市民化若干财政政策等。

根据《方案》，我市将按照“先试点运行、后全面推广”的要求，分两个阶段推进全市跨境电商工作。第一阶段为试点运行阶段(2017年12月底前)，依托洛阳机场、空港经济区、铁路口岸等平台，借助中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区政策优势，按照突出特色、错位发展的基本思路，以西工洛阳跨境电子商务园区聚集的产业区域为核心引擎，以洛龙、涧西、高新、伊滨经开为创新示范先行区，开展跨境电子商务试点。第二阶段为全面推广阶段(2018年1月起)，根据试点推进情况，将跨境电商标准规范、监管模式和运行模式扩大到全市具备条件的企业，全面推广实施跨境电商各项政策。

会议强调，积极开展跨境电商综合试验区建设，发展跨境电商这一新兴业态，为我市调整产业结构、扩大对外开放、深度融入“一带一路”搭建了平台、提供了机遇。各相关部门要加强研究、密切协作，有力、有序、有效推进综合试验区建设。一要积极探索建立适应跨境电商发展特点的政策体系和监管体系，持续优化通关、支付、物流、结汇、信用、安全等方面的服务支撑体系。二要积极培育引进跨境电商平台和服务企业，加强人才培养和企业孵化，打造制造生产、平台营销、风险投资、金融信保、仓储物流、综合服务等跨境电商生态链。三要突出洛阳特色和优势，引导洛阳骨干企业大力发展跨境电商业务，拓展和深化电商应用，积极培育外贸竞争新优势。四要按照全国通关一体化工作要求，加快“单一窗口”建设。

此次出台支持农业转移人口市民化若干财政政策，将强化“一基本两牵动三保障”机制(产业为基，就业为本，住房和学校牵动，基本公共服务保障、社会保障和农民权益保障)，增加农业转移人口基本公共服务有效供给，使持有居住证人口逐步享受与当地户籍人口同等的基本公共服务，促进有能力在城镇稳定就业和生活的常住人口有序实现市民化。会议从保障农业转移人口子女平等享有受教育权利、支持创新城乡基本医疗保险管理制度、支持完善统筹城乡的社会保障体系、加大对农业转移人口就业的支持力度、加大对农业转移人口的住房保障力度、支持提升城镇综合承载能力、维护进城落户农民相关权益等方面明确了支持农业转移人口市民化的具体财政政策措施。

会议原则通过了《洛阳市加快发展生活性服务业促进消费结构升级实施方案》《洛阳市电子商务与物流快递协同发展试点专项资金管理办法》，研究了重点企业提质倍增试点工作，听取了近期信访稳定、安全生产、脱贫攻坚推进情况书面报告。

会议还研究了其他事项。 （洛阳日报记者 孙自豪）