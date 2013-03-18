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西工区：扶持跨境电商产业 培育外贸转型动能

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-07 08:54
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　　本月16日，我市首个跨境电商通关平台将在洛阳跨境电子商务产业园投入使用。借势通关平台投用，洛阳跨境电子商务产业园将迎来宝贵的发展契机。

　　为更好地推动跨境电商发展，2015年6月16日洛阳跨境电子商务产业园在五洲国际挂牌成立。近两年，西工区高度重视跨境电商产业发展，将其视为发展开放型经济、构建现代开放体系的重要手段，吸引行业龙头企业落户，精心为入区企业提供服务，营造优良发展环境，助推跨境电商集聚发展，为“洛阳制造”走出去“铺路搭桥”。

　　牵手大龙网  布局“一带一路”沿线

　　最近，西工区与大龙网进行深入交流，不久，双方将签订合作协议。

　　大龙网成立于2010年3月，是商务部首批跨境电商试点企业之一，也是我国跨境电商行业龙头企业和领军品牌。根据协议，大龙网将在洛阳组建运营公司，建设运营洛阳跨境电子商务产业园。大龙网还将打造跨境电商B2B交易平台，搭建“网上产业带”，推介洛阳本地企业到大龙网境外“跨境B2B智能大卖场”进行展销，助推洛阳企业走向海外。

　　在此基础上，大龙网还将搭建本地精品+农副特色产品展示中心，作为宣传“洛阳制造”的展示窗口，集中展示国内精品和农副特色产品；成立供应链金融服务中心，为本地中小企业提供外贸服务；设立洛阳市跨境电商产业发展投资基金，通过基金引导和服务洛阳本地跨境电商企业发展。

　　西工区投资促进局局长杜安表示，牵手大龙网，对我市跨境电商产业发展无疑是非常有益的。大龙网首创互联网＋展馆模式，目前已经在全球50余个国家和地区布局了前展厅后仓库的网贸馆。

　　未来，洛阳产品可以放在网贸馆里，外国客商在参观的同时，还可以深入了解洛阳产品。看到中意的商品，外商可以直接通过“约商”APP与洛阳企业交流。这款APP是由大龙网自主研发的全球第一款跨境贸易商务社交APP，可以对全球70多种语言实现实时翻译，双方用各自的母语对话，轻松达成交易。

　　除此之外，大龙网正在实施“一带一路百城百联”战略，即通过在全世界100个城市设立中国产品精品体验馆，用互联网整合碎片化订单，将国内产品出口到“一带一路”国家。这有助于“洛阳制造”走出国门，实现外贸转型升级。

　　打通渠道  助力中小企业“走出去”

　　电商平台是决定跨境电商产业园运行质量的关键。随着正式通关运营临近，西工区把电商平台招商提上重要议事日程。西工区委书记昝宏仓带领相关人员到浙江义乌、杭州等地，先后与义乌幸福里、阿里巴巴一达通达成了合作意向。加之此前的大龙网、敦煌网，五洲国际跨境电商产业园正在构建一个功能强大的电商平台系统。

　　根据洽谈内容，敦煌网将在洛阳建立中原运营中心，线上开设“洛阳产业特色馆”，帮助洛阳中小企业上线，引导洛阳本地传统生产型企业向跨境电子商务转型。同时，敦煌网还会设立跨境电子商务人才孵化中心，开展跨境电子商务培训，帮助提升企业跨境电子商务经营能力。

　　阿里巴巴则致力于在洛阳建设新外贸本地化服务中心，旨在打造一个含线上线下、有服务标准及效果评估的综合性服务体系，以及新外贸本地化服务的生态价值链。

　　为何西工区要不遗余力吸引这些跨境电商巨头扎堆来洛？

　　杜安解释，在传统的外贸格局下，中国企业和海外之间通过进口商和出口商建立联系，中间流通链长，再加上品牌、定价的话语权在人家手上，中国企业特别是中小微企业做外贸利润很薄。可如果光靠企业自身力量做外贸生意，沟通、信任、通关、物流、结算……“拦路虎”数不胜数。

　　产品出口，渠道为王。只有帮中小企业把渠道打通，才能让企业主们真正放下顾虑，下定决心发展跨境电商。不管是大龙网，还是敦煌网、阿里巴巴，这些跨境电商龙头各自都有着独特的优势，有着成熟的运营模式，对国外市场客户喜好、当地市场需求、物流、通关等方面，有着非常丰富的经验。借助这些龙头企业的平台和优势，通过跨境电商，我市中小企业的产品能更好、更轻松地进入国外市场。

　　“很多企业尤其是中小企业，并非不想做跨境电商，只是担心门槛太高，不好进入。有了这些专业平台，中小企业可以轻松入门。在与外商的交流当中，他们可以更好地了解外国客户的需求，不断地改进品质、打造品牌、积累口碑，生产适销对路的产品，有利于整个外贸产业的转型升级。”杜安表示，通过引进跨境电商龙头类企业，引领和带动更多洛阳本地企业走上跨境电商之路，力争将洛阳跨境电子商务产业园打造成以工业品出口为代表的中西部地区出口集散地。

　　优势叠加  推动跨境电商集聚发展

　　昨日，我们在洛阳跨境电子商务产业园看到，通关一体化平台建设正酣，各项工作正在有条不紊进行中。

　　目前，洛阳跨境电子商务产业园已进驻电子商务企业47家，其中跨境电商企业18家。

　　西工区委、区政府制定了长远的发展规划和发展目标——

　　借助河南自贸区洛阳片区和洛阳综保区优势，加快跨境电子商务产业集聚，打造集线上销售、支付结算、进出口服务代理、一站式通关、出口退税、保税仓储物流、供应链金融、企业孵化培训等功能于一体的跨境电子商务示范园区，构建完善的跨境电商生态产业链，将洛阳跨境电子商务产业园打造成中原地区跨境电子商务集聚中心、中原地区跨境电子商务示范区、豫西最大的通关贸易平台。

　　总体目标是通过建设跨境电子商务产业园，有效拓展发展空间，推进电子商务产业集聚，构筑特色鲜明、产业集聚、功能完善、布局合理的跨境电子商务园区，努力将其打造成跨境电子商务监管和供应链健全、生活配套设施完善的跨境电子商务示范区,使其成为带动区域产业结构升级的新引擎。

　　目前，西工区正抓紧出台《西工区跨境电子商务产业扶持政策(试行)》，进一步加大对跨境电商产业的扶持力度。根据该政策，西工区将重点支持跨境电子商务平台建设、跨境电子商务园区发展、跨境电子商务经营主体发展、跨境电子商务生态圈建设，力争营造跨境电商发展的最佳生态圈。(孙小蕊 吴言)
[ 责任编辑：付利帆（见习）]
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