洛阳文峰塔，一座“活态的非遗文化博物馆”

文峰塔园区成为古都又一张靓丽名片

草木掩映、碧波环绕，如今漫步文峰塔周边，排排精致古风建筑，和随手就能定格出美丽画面的景色，让人流连忘返。

2011年至今，几经修缮，文峰塔擦去周身封尘，再展娇颜；古塔周边，新落成的文峰塔非遗文化产业园区，也成为古都洛阳又一张靓丽名片。这无疑是我市文物古迹保护与利用的一个成功范例。

1 话保护

几经修缮，“遗珠”再次成为美景中心

洛阳有句民谚：“洛阳有座文峰塔，离天只有丈七八。”

文峰塔旧时就是洛阳城内一处标志性建筑。据清朝地方志《河南府志》记载，明清时期，文峰塔附近还有一湖泊和一庙宇(现已废毁)，塔、湖、庙交相辉映，形成了当时河南府城内一处著名的人文景观。

该塔始建于北宋，明末毁于战火，清初重建，依然留下了战火的印记。后因城市变迁，这座曾见证脚下土地昔日辉煌的古塔，渐渐被周边密密麻麻的民房掩盖了往日风采。

2011年，文峰塔纳入古城保护与整治项目，几经修缮后，古塔风貌逐渐显现。今年，随着文峰塔非遗文化产业园区落户，这颗昔日掩盖于众多破旧民房中的“遗珠”，再次成为美景中心。

洛阳市古城管委会相关负责人表示，为了最大限度地展现古塔原貌，后期将对塔内的木质楼板、木质楼梯进行修复，并对塔顶部的塔刹进行维护。

而在园区建设过程中，意外发现的古城墙遗址，如今也覆盖了遮雨设施，新建了排水沟和木栈道，方便游客近距离观赏。文峰塔周边，夯土构筑的金元城墙遗址、大青砖构筑的明朝城墙遗址、小青砖构筑的清朝城墙遗址，以及武周大足元年(公元701年)，洛阳立德坊南营建新潭时，保留下的新潭码头岸基石等与古塔相伴相依，也形成了“一园游尽多个朝代”的独特景致。

2 聊利用

古风扑面，打造古都游玩新亮点

修缮后的古塔展现娇颜，而从一塔独秀，到一座占地70亩的俏丽园区落户，成为古都洛阳又一张靓丽名片，塔周边景观的打造也尤为重要。

“文峰塔东侧、北侧、南侧外扩20米划定保护范围，区域内不能有建筑出现，形成了现在的小广场；外扩为50米建设控制地带，该区域内新增的建筑要与古塔风貌相协调，并以古塔为最高点。”洛阳市古城管委会相关负责人表示，为了保持风貌一致，在古塔周边建设控制地带的“重塑”过程中，较多地借鉴了明清时期古民居的特点。

砖木结构、青砖灰瓦、坡屋顶是明清时期老洛阳民居的主要特色，而且不同于一般的四合院，老洛阳民居大多窄长，进深要比开间长得多。这主要因为洛阳自古便是“兵家必争之地”，普通老百姓也有防守意识，所以将院落修建成窄长形。这些特点在如今文峰塔周边以明清风格为主基调的建筑中，都有体现。

“建筑风格有据可依，修建时，建筑的取材及建造方式也十分考究。比如那些不起眼的青砖，每一块都是从周边老房子上收集而来的。而在砌筑清水墙时，则采用石灰为黏合材料，与古建筑的建造方法保持一致。”该负责人表示，同时，在修建中，房屋间的小巷与街道，其宽窄、标高、名称等都没有发生改变，力求保持老洛阳古城风貌。

如今，漫步在文峰塔周边，排排精致古风建筑汇成街区，成为古都游玩新亮点。游人流连忘返，古塔周边的资源也被盘活了。

3 讲文化

感受非遗，游客还可动手参与

美景能吸引游人，独特的“内涵”能留住游客。文峰塔非遗文化产业园区内，一座“活态的非遗文化博物馆”应运而生。

国家级、省级百余项非遗传承项目在这里汇聚，“吃、穿、用、玩”应有尽有。游客能观摩非遗项目的制作过程，并动手参与制作，是园区的一大特色。

同时，高水旺、柴占柱、李景州等非遗传承人也在此开设工作室，对传统工艺的制作过程及作品进行还原展示。园区西南侧的立德大讲堂还将定期邀请非遗大师，开设非遗讲堂。

物质文化遗产与非物质文化遗产在此交融，形成了文峰塔周边地区的又一独特魅力点。（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 石智卫/文 记者 张斌/图）