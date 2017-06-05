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工商银行洛阳分行全面开展存款保险宣传月活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2017-06-08 10:31
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　　为进一步提高市民对存款保险条例的认识，积极推动存款保险知识的普及，依法保护存款人的合法权益，及时防范和化解金融风险，维护金融秩序稳定，根据中国人民银行工作部署要求，在《存款保险条例》颁布实施两周年之际，工商银行洛阳分行积极开展“存款保险宣传月”活动。

　　为加强存款保险宣传月活动组织推动，工行洛阳分行第一时间组织召开“存款保险宣传月”活动启动会，将活动会议精神和活动内容传达全辖各网点，在辖内85家网点对有关宣传活动进行详细安排部署，加快推动存款保险条例宣传工作。同时，积极组织各网点人员加强学习《存款保险条例》，准确掌握条例内容和含义，进一步提高对存款保险重要性的认识。通过存款保险知识竞赛和调查问卷等形式，熟悉和理解《存款保险条例》，便于为客户进行宣传和解释。

　　活动期间，工行洛阳分行严格按照人民银行口径和要求进行对外宣传，从正面宣传和解释存款保险对存款人保护的制度安排。一是在所有辖属网点LED电子显示屏上均持续滚动播放“热烈祝贺《存款保险条例》颁布实施两周年”，“存款保险——保护您珍贵的存款”等宣传语和存款保险相关知识。二是在网点大堂设立宣传咨询台，摆放有活动宣传册和宣传小折页，向办理业务的客户进行宣传介绍存款保险知识，同时通过扫描二维码开展存款保险问卷调查，让客户充分理解存款保险条例。三是创新宣传模式，组织员工利用微信等宣传媒介，加强对存款保险条例宣传力度，并积极转发人民银行《我们以人民的名义守护您的存款已两年》APP等内容。四是走进社区、深入校园，开展多种形式的现场宣传活动，通过宣传折页、APP和二维码等形式向广大居民进行存款保险知识宣传；县域网点工作人员充分利用节假日深入农户进行逐户宣传存款保险条例，通过对存款保险条例中的关键内容和条款进行详细通俗易懂的解答，提高农村居民的存款保险意识。

　　通过这次存款保险宣传月活动，工行洛阳分行共发放活动宣传册和宣传小折页2万余份，现场宣传及解答客户人数2万多人次，参加调查问卷1500余人次，进校园宣传20余次，发送微信近1.5万人次，使广大人民群众及工行客户对《存款保险条例》有了更深的了解。工商银行洛阳分行将及时总结经验，积极做好下一步持续宣传工作，为及时防范和化解金融风险、维护金融秩序稳定发挥积极作用。（赵国良）
[ 责任编辑：马佳佳]
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