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洛阳一男婴突发窒息 过路好心司机火速送其就医
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-07 08:40
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　　昨日上午，家住涧西区矿谷新村的谢彦君看自己刚满4个月的孩子小宝(化名)睡得香甜，轻声交代妻子照看好儿子，他要再出门寻找那名救小宝性命的灰色五菱宏光面包车司机。

　　4日晚，发现儿子突然呼吸急促、小脸发紫，顾不上穿好衣服的夫妻俩抱着孩子跑下楼，紧急关头，他们向一辆刚驶进小区的面包车司机求助，司机二话没说就把他们送到了医院。“当时太慌了，我们连声谢谢都没顾上说。”谢彦君说，他希望《洛阳晚报》记者帮他寻找这位好心人。

　　男婴突发不适脸色发紫，家长急忙向陌生司机求助

　　昨日上午，在小区内来回转了几圈，仍然未发现自己要找的面包车，有些失落的谢彦君告诉《洛阳晚报》记者，他觉得那名好心司机就住在这个小区，“他晚上10点多开车进小区，应该是回家休息的”。

　　“看着孩子一点点好起来了，我和妻子就急切地想找到那名好心司机大哥。”谢彦君说，4日晚上10点多，他正要休息，突然听到熟睡中的小宝先哭了一声，紧接着又发出急促的哭声，但很快就安静下来了。

　　感觉小宝哭声异常，谢彦君起身跑到孩子身旁，只见孩子小脸憋得发紫，哭不出声儿。正在洗奶瓶的妻子郑丽娟跑过来抱起小宝，“孩子身子发软，这是咋了？”郑丽娟的眼泪一下掉了下来。

　　小宝是谢彦君夫妇的第一个孩子，自学过婴儿护理知识的谢彦君觉得，小宝像窒息了。只穿着内裤的谢彦君抱上小宝夺门而出，到邻居段大姐家求助，穿着睡衣的郑丽娟紧跟在后面。

　　“段大姐也觉得孩子像窒息了，说得赶紧往医院送。”郑丽娟说，她和丈夫赶紧抱着小宝从5楼往下跑，“慌得连120都忘打了”。刚到楼下，她看到一辆灰色五菱宏光面包车驶进小区，就上前拦车求助：“孩子喘不上气，送我们去医院吧！”

　　“中，快上车！”开车的男子答道。

　　好心司机火速送男婴就医，邻居大姐打的送来衣服

　　郑丽娟说，晚上路上车不多，为了赶时间，司机闯了几个红灯。几分钟后，他就把车开到了洛阳东方医院急诊科门口。在赶往医院的路上，面包车上的另一名男子拨打了120，当他们赶到医院时，急诊科的医生正守在门口。

　　“医生检查发现，小宝的心跳、呼吸基本平稳，脸色也逐渐恢复正常，但根据相关症状，不排除异物卡住呼吸道的可能，需要进一步检查。”谢彦君说，随后，他提出送小宝到科大一附院，全程跟在他们身后的那名司机又把他们送到了科大一附院。

　　“我们刚到科大一附院，段大姐也打的赶到，来给我们送衣服。”谢彦君说，医生经过再次检查，确认小宝已无大碍，并称此前的症状或是因为有痰卡住了孩子的呼吸道，为安全起见，还要做CT检查。

　　忙着办手续的谢彦君安顿好小宝后，发现那名司机已悄悄离开。5日上午，小宝出院后，谢彦君夫妇带着小宝到郑州一家儿童医院复查，医生确认小宝的呼吸道、肺部均无异物，他们才安心返回家中。

　　男婴已无大碍，他们想当面跟好心司机说声谢谢

　　看着小宝好起来了，谢彦君夫妇越发想找到那名好心司机。“那天晚上，我俩吓坏了，一路上没来得及问司机大哥叫啥，也没记住他的车牌号。”郑丽娟说，她只模糊记得，那名好心司机四十多岁的模样，瘦高个儿，穿着棕红色T恤，洛阳本地口音。

　　由于一连两天在小区内没找到有价值的线索，谢彦君向长安路派出所民警求助，希望民警帮忙查看当晚面包车行驶路线上的监控视频。遗憾的是，相关监控视频较模糊，目前未发现那辆面包车的踪迹。民警说，他们会再想办法寻找那名好心司机，让正能量传递下去。

　　采访期间，谢彦君夫妇一直重复着：“为帮我们，司机大哥闯了红灯，我们除了愿意为他作证，帮他申请免除交通违法处罚，还一定要当面跟他说声谢谢！”

　　亲爱的读者朋友，如果您就是谢彦君夫妇寻找的好心司机，或者您能提供这名好心司机的相关信息，请拨打晚报热线66778866联系我们。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 戚军锋）
[ 责任编辑：马佳佳]
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