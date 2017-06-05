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麦田来了“镰刀客” 帮忙收了“爱心麦”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-07 08:48
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　　“要不是前几天好心人用镰刀帮俺收割，麦子恐怕就更难收了。”5日，阴雨绵绵，在偃师市府店镇贫困村来定村，九旬老人魏竹云捧着一把金灿灿的麦粒，话语中满是感激。

　　端午节前后，正是麦收的黄金时节。今年，魏竹云家一亩多的小麦眼看丰收在望，她却怎么也高兴不起来。

　　原来，魏竹云的老伴儿和孩子早已过世，让她生活陷入困境。孙子常年在外打工，收麦的事落在了她和孙媳身上。“本打算联系一台收割机，既轻松又节省时间，可一场大风，吹得小麦倒伏了三分之二，没有农机手愿意过来。”魏竹云说。

　　得知该情况后，偃师市电视台和新闻中心开始征集志愿者，得到积极响应，迅速组成了一支15人的麦收志愿服务队。

　　5月31日大清早，志愿者们就翻过小山坡，来到魏竹云家麦田。他们一字排开，个个挽起袖子，弯着腰，用最原始的工具——镰刀，收起麦子来。

　　24岁的李丰蕾，是在来定村创业的一位年轻小伙儿。在听说魏竹云的情况后，他放下自家麦地的麦子，二话不说先帮老人家割麦子。

　　来自山化镇蔺窑兴龙绣花厂的蔺兴龙，今年29岁，是一名退伍军人。转业后，他在家办起了绣花厂，生意做得很红火。这次，他不但带来了两名志愿者，还把自己的汽车贡献出来。

　　魏占西是偃师健稷农产品产销专业合作社的董事长，割麦是个好把手，速度快，麦茬留得又低。

　　…………

　　一个小时后，小麦终于收割完毕。大家又用手扶拖拉机把捆好的小麦拉下山，堆在老人家门前的麦场上。烈日下，随着脱粒机电机转动，金黄色麦粒流淌在机器里，也让暖意流淌在魏竹云老人的心窝里……（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 王雷 刘龙选 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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