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银行打响“理财收益战” 收益率有望平稳上行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-07 08:48
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　　近段时间，不少银行理财产品收益率纷纷上涨，“理财收益战”在各银行之间打响。

　　“前两个月4.5%的收益率都少见，没想到现在有收益率高于5%的理财产品。”近日，在洛龙区某商业银行网点，市民周鹏飞在咨询理财产品时说。随着近期银行理财产品收益率的持续攀高，他打算用闲置资金购买银行理财产品。

　　和周先生有同样打算的人不在少数，记者从我市一些银行了解到，前段时间很多客户把资金用于股票和基金投资，而近期不少人重燃购买理财产品的热情。

　　记者在现场看到，这些网点推广的主要是银行自有理财产品，认购起点金额均为5万元，年化收益率从3.8%到5.25%。“现在银行理财产品收益率上升了，从最近的销售看，一款产品出来，经常很快就卖完，不少客户还要预约。”一名理财经理表示。

　　自去年12月以来，银行理财收益率已经连续6个月上涨，去年收益率普遍低至3.5%的理财产品，目前收益率大都已升至4.5%，而最近“破5”的产品越来越多。“宝宝类”理财产品和货币基金的收益率也在不断攀高。今年以来，余额宝的7日年化收益率从3.3%左右升至4%以上，创下2015年6月以来新高。

　　“银行理财产品收益率的走高有多方面因素的推动作用，其中最重要的是受市场流动性收紧、利率抬高因素影响。”我市某银行金融理财师董宇峰说，3月以来，银监会密集发布监管新规，央行连续抬高市场利率，收紧市场流动性，清理金融杠杆。在货币政策和行业监管的共同挤压下，一些中小银行处于无米下锅的尴尬境地，只能通过更高利率融资，这是近期理财收益率攀高的根本原因。

　　这样的情况能维持多久？董宇峰认为，从短期来看，随着银行年中考核临近，银行理财收益率走势不会出现大幅调整，应会保持平稳上行。但他同时提醒投资者，选择理财产品宜稳健当先，在保证资金安全的基础上再追求高收益。（洛阳日报记者 戚帅华）
[ 责任编辑：席倩倩]
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