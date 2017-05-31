中招志愿咋填报 专家为你说门道

中招先填志愿再考试，知己知彼很重要。今年，我市各批次学校的录取分数线如何划定？中招录取顺序是什么？昨日，市教育局中招办相关负责人进行了解读。

关键词

录取顺序

问：录取顺序是什么？

答：考生成绩公布后，7月12日至7月17日，报考省提前批的考生将分三个批次录取。

省提前批分三个批次

第一批次

空军航空实验班、海军航空实验班

录取时间

7月12日

●招生信息今年，空军航空实验班(由河南省实验中学负责培养)、海军航空实验班(由郑州市九中负责培养)各招收100人，目前初选已结束；通过定选和政治考核的考生将被确定为预录对象，并由省教育厅根据中招成绩择优录取。

第二批次

宏志班、理科实验班、国际班、校园足球实验班

录取时间

7月14日

●招生信息

宏志班宏志班主要招收成绩优秀、有家庭贫困证明的考生。招生学校包括郑州外国语学校(50人)、河南省实验中学(50人)、郑州市六中(50人)、郑州市四十七中(150人)。

理科实验班

主要招收成绩优秀、数理化优势突出的考生。

国际班主要是为将来申请国外大学留学的考生设置的，高中课程跟国内普通高中不一样，按照留学国家(地区)的不同，分中美班、中加班、中澳班等。我市的洛一高中加班、洛阳外国语学校中加班也在该批次录取，考生可根据个人情况填报。

校园足球实验班今年，郑州市二中、郑州市九中、河南省实验中学等面向应届初中毕业生招收校园足球实验班，各招收50人。目前，报名、专项测试已结束。已获得报考资格的考生，可在中招志愿填报时报考相应学校及志愿。

第三批次

●招生信息在省提前批里招生的民办高中，可根据学校招生情况设置招生名额，招生计划为该校今年招生总计划的20%。如：×校招生计划为800人，就是在×校本地招收640人，在省内外招收160人。

录取时间

7月17日

温馨提示

省提前批次学校、班级，全省(省内户口)考生都可报考。需要提醒的是，该批次中有不少国际班和民办高中，可能收费较高、地址在外地，考生可以根据自身情况填报，也可不填，因为一旦被录取，即生成学籍号，如果考生反悔，就意味着自动放弃录取机会，今年在河南省内将无普通高中可上。

省提前批录取结束后，市教育局中招办会根据考生的志愿填报情况、考生分数，对我市各批次高中分数线进行预估，并根据录取顺序，对市提前一批、市提前二批、市批次志愿分批次录取。

关键词

分数线

问：我市各高中的录取分数线如何划定？

答：【市提前一批】该批次各校录取分数线由市教育局中招办工作人员结合各校该批次志愿填报情况、考生分数、招生人数等进行预估，按照分数由高到低择优录取。

【市提前二批】

1.该批次各校录取分数线由市教育局中招办工作人员按照考生该批次第一志愿填报情况、考生分数进行预估，产生第一批次最高分数线学校A校。

2.在综合考虑A校的统招计划生人数、第一志愿分配生人数及相关考生的各种加分因素的基础上，测算并划定A校的录取分数线。

3.在预录取时，所有考生将按成绩从高到低排序，依次录取。

●例如：若A校今年的招生计划为1000人，当A校录取到第1000名考生时，其招生计划已满，将A校作为第一志愿的第1001名考生，就不能被A校录取，这时就要看他的第二志愿和第三志愿了。

4.在划定该批次第二高分数线学校B校时，市教育局中招办工作人员会综合考虑第一志愿填报B校的考生分数、第一志愿填报A校但未过A校录取分数线且第二志愿填报B校的考生成绩，预估B校录取分数线；再综合考虑B校的统招计划生人数、第一志愿分配生人数及相关考生的各种加分因素，在此基础上反复测算，最终划定B校的录取分数线。

5.依次划定第三高分数线学校C校等。

【市批次志愿】

在划定市批次志愿中各校录取分数线时，市中招办工作人员将按照考生该批次第一志愿的填报情况和考生分数，结合市提前二批落榜考生的情况，对该批次各校的录取分数线进行预估，产生该批次最高分数线学校甲校；参照A校分数线划定办法，划出甲校录取分数线。

随后，依次划定该批次第二、第三高分数线学校乙校、丙校等的录取分数线。

关键词

录取原则

问：我市中招录取原则是什么？

答：我市中招录取原则是“遵循志愿，分数优先”，各批次之间为平行志愿，上一批次未被录取，不影响下一批次的录取。

在市提前二批中，考生可填报不超过三个志愿，也就是最多可填两个省级示范性高中普通班志愿和一个特色班志愿。这三个志愿是分主次的：一般来说，特色班的录取分数线不低于该校普通班录取分数线；该批次最高分数线学校A校，只录取第一志愿填报该校的考生；第一志愿填报特色班，考生将不能享受该校的分配生政策。(洛阳晚报记者 焦琳 通讯员 张格尔)