杨水林：脚下沾泥土 笔端抒真情（最美洛阳人）

“国家富强民主，人民安康幸福，社会文明和谐，百姓描绘蓝图，社会主义核心价值观，是咱中国人的精神财富……”最近一个月，在孟津县的一些机关、学校，常常能听到这首《中国价值观》。

歌曲的词作者，是孟津县作家协会副主席、47岁的杨水林。今年3月，他把社会主义核心价值观改编成歌词，找到音乐教师王景峰谱曲，经反复修改，歌曲逐渐在当地传唱。

“写这首歌是为了在基层传播正能量，让更多人领会社会主义核心价值观。”杨水林说。最近，有很多热心人给他提出修改意见，他正在继续完善歌词。

杨水林自小善写作，高中时曾在《洛阳日报》上发表过文章。参加工作后，他把更多的精力放在写作上，深入基层，了解群众的生存方式、创业经历、精神面貌，将笔触对准民生民情，为人民事业鼓与呼。

杨水林曾创作过一篇题为《乡村女教师》的文章，赞美他的小学教师李秋。杨水林回忆说，当初李老师只是常袋镇英古村小学的一名代课老师，住在学校附近的窑洞里，窗户上糊着报纸，条件十分艰苦。可她从不抱怨，而是一心一意教书育人，经常辅导学生至天黑，再把学生送回家。这篇文章发表后，李秋老师受到了各界关注，一些爱心人士到李老师家中表达敬意，还有一些教师发起了向李老师学习的活动。

2015年，杨水林听说县城街头有一个十几岁的流浪女孩，便去寻访。起初，女孩对他心存戒备，一句话也不肯说。杨水林不放弃，带上零食、饮料多次去寻她，和她坐在路边拉家常。渐渐地，杨水林和女孩成了朋友。女孩告诉杨水林，她流浪是因为父母离异，双方都不肯照料她……很快，杨水林在当地网站论坛上发表了题为《女孩的忧伤》的文章，众多文友纷纷转载、点赞。

朱占波就是其中之一。通读文章后，身为人父的朱占波十分心痛。他找到这个流浪女孩，让她暂住在自己家，为她提供吃穿，甚至提出要供她上学。女孩的生活因为这篇文章、因为这个好人，如今大有改善。

类似的故事还有很多。翻看杨水林去年出版的新书《家国情怀》，其中的《放歌小浪底》《寻访“牡丹花王”》《保险行业“杨家将”》等的素材都是取自基层。粗略统计，他在各级媒体上先后发表的散文、诗歌、小说等达230篇。杨水林说，他是一名洛阳的文学工作者，他热爱洛阳，要为家乡写好时代之歌。（洛阳日报记者 朱艳艳 通讯员 司继红）