伊川秸秆禁烧不力被通报

日前，市秸秆综合利用和禁烧工作领导小组公布关于伊川县多次发生秸秆焚烧情况的处罚通报。

按照《洛阳市2017年秸秆综合利用和禁烧工作实施方案》，将由市财政扣罚伊川县财政资金30万元，同时责成伊川县政府对相关人员进行工作问责。目前，伊川县政府已对事故乡镇和村相关负责同志进行问责和处罚。

通报指出，6月2日下午2时许，伊川县葛寨乡黄兑村多处发生大面积麦茬着火，过火面积数十亩。此外，该县白元镇于5月27日、28日也发生两起大面积麦茬着火事件。另据市“蓝天卫士”监控平台统计，5月24日至6月1日，伊川县发生火点起数全市最多。这都严重暴露出该县对禁烧工作重视不够、管控不力、问责不严等问题。

市秸秆综合利用和禁烧工作领导小组相关负责人表示，今年，我市把秸秆禁烧工作纳入环境污染防治攻坚战，实行全区域、全天候常年禁烧。当前正值“三夏”重点禁烧阶段，各地要充分认识秸秆禁烧的严峻形势，引以为戒，落实责任，充分利用“蓝天卫士”平台，扎实做好禁烧管控工作，确保不再发生新的严重焚烧事件。

“三夏”期间，市禁烧办将24小时公开接受举报，并第一时间启动应急处置，举报电话：0379-65500840。（洛阳日报记者 白云飞 通讯员 王万超）