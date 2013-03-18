2017海碧“瓶盖创意手工大赛”圆满落幕

网友“原野鹰”拍摄

今日上午，2017海碧“瓶盖创意手工大赛”颁奖仪式在西工区汉屯文化社区举行，现场有100多名小朋友及家长来参加活动。

本次活动，主办方共收到128副作品，一个个妙趣横生的作品，为我们的生活添加了不少乐趣，也让我们发现小朋友的创意天赋及环保意识。颁奖典礼上，不仅有萌萌的童音演唱、还有环保小散文、诗词诵读，更有小朋友现场作画，把喝海碧的形象栩栩如生的展示在画作上，小朋友的画作感染了在场的每一位嘉宾。随后海碧公司为每一位到场的嘉宾发放饮品，最后大家共同举杯，为海碧35周年庆欢呼庆生。

在洛阳人眼中，‘海碧’已经不是一个单纯的佐餐饮品，更是一种回忆，一种象征。它和牛肉汤、水席一样，都是只属于洛阳的味道。35年海碧饮品，35年牡丹盛会，一起走过的日子，永远怀念！

正值海碧公司35周年庆，洛阳网联合洛阳海碧有限责任有限公司共同举办的“乐享亲子时光瓶盖创意手工大赛”活动，一经上线就得到了家长及小朋友们的追捧。该活动旨在宣扬乐享家庭亲子时光，培养家庭艺术文化熏陶，帮孩子们从小树立环保意识。一枚小瓶盖，玩出大创意。

随着“瓶盖创意手工大赛”的圆满结束，“洛阳记忆”我与海碧的故事有奖征集(征文及老照片)活动也开始啦。忆往昔峥嵘岁月，一起成长的70、80、90后们来和海碧唠唠嗑吧。

你想对我们从小喝到大的海碧说点什么呢？讲述您的故事或展示老照片就有可能把奖抱回家，快来参与吧。

活动时间：5月24日—6月21日

征集对象：有海碧情结的人

参与方式：1、洛阳社区—河洛文苑版块发布您的故事或老照片。(格式：【洛阳记忆】我与海碧的……)

2、将您的参赛作品发送至540851640@qq.com邮箱。

我们为您准备好了礼品，只等您来参与。（＜＜＜点击查看活动详情）