洛阳大数据产业园公交专线昨日开始运营

记者从市公交集团获悉，从6月1日起，我市开通发往洛阳大数据产业园的定制公交专线。

记者从市公交集团获悉，从6月1日起，我市开通发往洛阳大数据产业园的定制公交专线。 该定制公交专线从新区第一公交停车场发车，走古城路、蔡伦路、太康路、长夏门街、开元大道、文仲大道到后河西，全程线路长度为33.6公里，沿途公交站点均停靠。 线路首末班时间为：新区第一公交停车场，7：00，18：30；后河西，7：45，19：15。该线路公交车实行无人售票，票价为每人次1元，可使用各类公交IC卡。 洛龙区相关负责人介绍，这条定制公交专线连接恒生科技园、863创智广场、呼叫中心产业园、浙科园中院、炎黄科技园等园区，为创业者、就业者及沿线居民提供便利。 市公交集团工作人员介绍，公交专线车辆风挡玻璃处放置明显的“专线”字样提示牌，您乘坐时请稍加留意。 具体停靠站点 ●新区第一公交停车场 ●蔡伦路太康路口北 ●太康路汇通街口东 ●太康路汇通街口西 ●长夏门街太康路口南 ●长夏门街开元大道口北 ●潘村 ●开元大道忠义街口 ●开元大道关圣街口(去) ●开元大道龙门大道口 ●开元大道厚载门街口洛龙区行政中心 ●开元大道市府东街口(回) 开元大道市府西街口市行政服务中心(去) ●开元大道金城寨街口 ●开元大道王城大道口东(回) ●开元大道王城大道口西 ●开元大道学府街口东 ●开元大道学府街口西 ●西阳屯 ●开元大道龙祥街口 ●开元大道瀛洲路口东 ●开元大道瀛洲路口西 ●开元大道杜预街口 ●开元大道宇文恺街口(去) 开元大道张衡街口东(回) ●开元大道张衡街口西 ●白村 ●辛庄 ●开元大道园二路口东 ●文仲大道开元大道口北 ●文仲大道洛宜路口南 ●后河西（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 王明广 张俊望）