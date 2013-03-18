洛阳大数据产业园公交专线昨日开始运营

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记者从市公交集团获悉，从6月1日起，我市开通发往洛阳大数据产业园的定制公交专线。
该定制公交专线从新区第一公交停车场发车，走古城路、蔡伦路、太康路、长夏门街、开元大道、文仲大道到后河西，全程线路长度为33.6公里，沿途公交站点均停靠。
线路首末班时间为：新区第一公交停车场，7：00，18：30；后河西，7：45，19：15。该线路公交车实行无人售票，票价为每人次1元，可使用各类公交IC卡。
洛龙区相关负责人介绍，这条定制公交专线连接恒生科技园、863创智广场、呼叫中心产业园、浙科园中院、炎黄科技园等园区，为创业者、就业者及沿线居民提供便利。
市公交集团工作人员介绍，公交专线车辆风挡玻璃处放置明显的“专线”字样提示牌，您乘坐时请稍加留意。
具体停靠站点
●新区第一公交停车场
●蔡伦路太康路口北
●太康路汇通街口东
●太康路汇通街口西
●长夏门街太康路口南
●长夏门街开元大道口北
●潘村
●开元大道忠义街口
●开元大道关圣街口(去)
●开元大道龙门大道口
●开元大道厚载门街口洛龙区行政中心
●开元大道市府东街口(回)
开元大道市府西街口市行政服务中心(去)
●开元大道金城寨街口
●开元大道王城大道口东(回)
●开元大道王城大道口西
●开元大道学府街口东
●开元大道学府街口西
●西阳屯
●开元大道龙祥街口
●开元大道瀛洲路口东
●开元大道瀛洲路口西
●开元大道杜预街口
●开元大道宇文恺街口(去)
开元大道张衡街口东(回)
●开元大道张衡街口西
●白村
●辛庄
●开元大道园二路口东
●文仲大道开元大道口北
●文仲大道洛宜路口南
●后河西（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 王明广 张俊望）