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洛阳大数据产业园公交专线昨日开始运营
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-02 09:22
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　　记者从市公交集团获悉，从6月1日起，我市开通发往洛阳大数据产业园的定制公交专线。

　　该定制公交专线从新区第一公交停车场发车，走古城路、蔡伦路、太康路、长夏门街、开元大道、文仲大道到后河西，全程线路长度为33.6公里，沿途公交站点均停靠。

　　线路首末班时间为：新区第一公交停车场，7：00，18：30；后河西，7：45，19：15。该线路公交车实行无人售票，票价为每人次1元，可使用各类公交IC卡。

　　洛龙区相关负责人介绍，这条定制公交专线连接恒生科技园、863创智广场、呼叫中心产业园、浙科园中院、炎黄科技园等园区，为创业者、就业者及沿线居民提供便利。

　　市公交集团工作人员介绍，公交专线车辆风挡玻璃处放置明显的“专线”字样提示牌，您乘坐时请稍加留意。

　　具体停靠站点

　　●新区第一公交停车场

　　●蔡伦路太康路口北

　　●太康路汇通街口东

　　●太康路汇通街口西

　　●长夏门街太康路口南

　　●长夏门街开元大道口北

　　●潘村

　　●开元大道忠义街口

　　●开元大道关圣街口(去)

　　●开元大道龙门大道口

　　●开元大道厚载门街口洛龙区行政中心

　　●开元大道市府东街口(回)

　　开元大道市府西街口市行政服务中心(去)

　　●开元大道金城寨街口

　　●开元大道王城大道口东(回)

　　●开元大道王城大道口西

　　●开元大道学府街口东

　　●开元大道学府街口西

　　●西阳屯

　　●开元大道龙祥街口

　　●开元大道瀛洲路口东

　　●开元大道瀛洲路口西

　　●开元大道杜预街口

　　●开元大道宇文恺街口(去)

　　开元大道张衡街口东(回)

　　●开元大道张衡街口西

　　●白村

　　●辛庄

　　●开元大道园二路口东

　　●文仲大道开元大道口北

　　●文仲大道洛宜路口南

　　●后河西（洛阳晚报记者　智慧　通讯员　王明广　张俊望）
[ 责任编辑：马佳佳]
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