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涧西区委书记贺敏：强化载体创新模式 全力打造首创之区
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  洛阳新闻      来源： 洛阳网-洛阳日报 2016-11-24 08:33
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　　“加强基层党组织建设，是涧西区贯彻党要管党、从严治党的重要内容。”涧西区委书记贺敏在接受采访时表示，涧西区高度重视基层党建工作，通过深入推进“河洛党建计划”，充分发挥主题活动、党建项目、试点建设等载体作用，致力于打造具有涧西特色的党建亮点、党建品牌，为建设最具创新活力、最具创业激情的首创之区提供坚强的组织保证。

　　贺敏表示，涧西区坚持以主题活动为牵引，为基层党建工作增添新亮点。今年以来，全区87个单位以各种方式组织党员重温入党誓词，进一步增强了全体党员干部对党忠诚、履职尽责的意识。涧西区将今年确定为“机关党建提升年”，在党员干部中广泛开展“三亮三比三创”等活动，着力打造17个机关和学校党建示范点，全面提升机关党建整体水平。目前，涧西区3900名在职机关党员到社区主动认领志愿岗位1500多个，先后开展各类活动700多次。此外，涧西区着力开展“两新”组织星级创评活动，截至目前，全区已有65家“两新”党组织申报参加星级党组织创建工作，抓党建工作的积极性和主动性明显增强。

　　贺敏介绍，涧西区坚持以党建项目为抓手，按照“一办一品牌、一社一特色”的要求，在全区12个办事处73个社区，着力打造一批群众认可、特色鲜明的服务品牌。重庆路办事处二社区党委着力打造“党旗下的邻里情”服务品牌，连续10年开展“百家宴”“银发无忧”“携手同行”等活动，先后被中央电视台和省、市多家主流媒体报道。此外，长安路办事处青岛路一社区党委推行的党员志愿者“菜单式”服务，南昌路办事处南口社区党委着力打造的“15分钟生活服务圈”，都是涧西区打造的党建示范特色品牌。

　　贺敏说，今年以来，涧西区始终坚持“以试点工作创特色服务、带基层党建”，以全国社区治理和服务创新实验区为契机，进一步加快社区、社会组织和社工“三社联动”服务群众机制建设，打造社区公共服务信息平台，研究制订了《创新工作机制提升社区服务实施方案》，力争年底前在全区55个城市社区全面实施，逐步构建公共服务、“三社”联动、志愿者服务和党的建设“四位一体”的具有涧西特色的社区服务体系。

　　为深入推进基层四项基础制度建设，提升便民服务水平，贺敏说，今年以来，涧西区进一步建立健全基层便民服务机制，加强三级便民服务大厅建设，制作的便民服务指南已发放到400多个居民小区。截至目前，全区累计受理便民服务事项72524件，办结72377件，办结率达99.8%，群众满意率显著提升。

　　为加快推进社区“大党委”建设，盘活基层服务资源，贺敏介绍，涧西区积极参加全市社区“大党委”试点建设工作，在全区66个社区成立了“大党委”，参与共驻共建单位党组织220个，明确承诺共建事项263件，共享场地、物资等116个(处)，实现了社区“事务共商、资源共享、建设共管、成效共评”，这一做法得到省、市有关部门的充分肯定。（洛阳日报记者 李梦龙 实习生 刘阳）

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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