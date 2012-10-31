洛阳网讯 今日14时14分，记者从洛阳市公安局交警支队高速交警大队获悉，受雨雪天气影响，目前洛阳辖区内所有高速站口及路段全部封闭。洛阳网在此提醒市民，外出遇到冰雪路面时一定要谨慎驾驶。本网记者将继续关注洛阳高速最新路况，若您想了解路况具体情况，可拨打市公安局交警支队高速交警大队报警电话：0379-67872168。

提醒：如何在冰雪天行车？

在有冰的路面上行驶应多走直线，尽量减少频繁地变道；在必须超车时，需和被超车辆保持安全距离，超车后应与后车拉开安全距离后，再返回原道路；会车及转弯时，应提早减挡减速，冰面行车要轻踩油门，保持匀速；遇到车辆侧滑，应顺着侧滑方向轻打方向盘，待车身回正后轻踩刹车减速，(有ABS需将刹车踩到底)直到完全控制住车身；在有冰路面行驶要让发动机来控制，必要时用手制动控制车速，车速降下后辅以踩制动控制车速；提前做好防滑准备工作，如携带铁锨，防滑链等。

另外，在行驶过程中由于车内外温度会令车窗凝结雾气，驾驶员可以用暖风除雾的同时将前车门车窗打开一点，还应注意后窗除雾，以观察车后情况并增强倒车过程的安全性。(记者 郭瑛)

另讯 据河南省交警总队通知，为确保道路交通安全，预防重特大事故发生，结合河南境内高速的实际，今日15时起，全省高速收费站全面禁行。