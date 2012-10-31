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受雨雪天气影响 洛阳部分公交线路临时调整
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  洛阳新闻      来源： 洛阳网 2016-11-22 11:24
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　洛阳公交集团16时发布最新公交车线路调整信息：

　4路走爽明街到中州路恢复原线；

    5路到火车站后调头返回；

    7路到体育场后走中州路到东花坛；

    10路走夹马营路后走中州路到新街恢复；

    11路牡丹广场调头；

    12路沿原路线至凌波路河洛路后右转，走河洛路三山路、河洛路创业路至南昌路到景华路恢复原线；

    15路从定鼎路立交桥走凯旋路到解放路走中州路恢复原线；

    16路西关发车后走中州路到王城广场西恢复原线；

    17路到新街后走中州路到定鼎路凯旋路恢复原线；

    18路走新街到中州路恢复原线；

    20路去程体育场路后改走中州路到新街恢复原线；

    23路到新街后走中州路到八一路恢复原线；

    24路衡山桥调头返回；

    27路纱厂路王城大道口调头返回；

    31路改走西苑桥到学府街恢复原线；

    32路去程改走河洛路至银川路走原线到纱厂北路右转走道南路、解放路；到纱厂南路恢复原线；

    34路走爽明街到新街、小北门后恢复原线；

    37路纱厂路王城大道口调头返回；

    39路洛玻城调头；

    40路浅井头调头；

    45路西关发车后走中州路到华山桥调头；

    48路平等街调头返回；

    50路东方医院调头；

    52路董村返回；

    57路去回程走新街；

    58路去回程走新街；

    59路河洛路丰润东路调头返回；

    61路汉宫路衡山桥东调头返回；

    62、63路王城大到关林路口南调头返回；

    64路绕行新街、夹马营到东花坛；

    65路到关林路通济街调头；

    66路火车站(56路始发站)发车；

    69路走定鼎路立交桥到凯旋路到体育场走九都路恢复原线；

    70路走西苑路到牡丹广场走太原路右转到九都西路后恢复原线；

    94路到海校路返回，不走伊河大桥；

    95路去程丹尼斯直行到河洛路瀛洲桥恢复原线；

    68路丰李停运；38路贠庄线停运；

    36路、51路、53路、72路、73路、83路、85路、89路、92路、93路、97路、98路伊滨专线停运。

　　洛阳公交集团14时40分发布最新公交车线路调整信息：

　　4路走爽明街到中州路恢复原线；

　　5路到火车站后调头返回；

　　7路到体育场后走中州路到东花坛；

　　10路走夹马营路后走中州路到新街恢复；

　　11路牡丹广场调头；

　　12路沿原路线至凌波路河洛路后右转，走河洛路三山路、河洛路创业路至南昌路到景华路恢复原线；

　　16路西关发车后走中州路到王城广场西恢复原线；

　　17路到新街后走中州路到定鼎路凯旋路恢复原线；

　　20路去程体育场路后改走中州路到新街恢复原线；

　　23路到新街后走中州路到八一路恢复原线；

　　24路衡山桥调头返回；

　　27路王城大桥南调头返回；

　　31路改走西苑桥到学府街恢复原线；

　　32路去程改走河洛路至银川路走原线到纱厂北路右转走道南路、解放路到纱厂南路恢复原线；

　　34路走爽明街到新街、小北门后恢复原线；

　　39路洛玻城调头；

　　40路浅井头调头；

　　45路西关发车后走中州路到华山桥调头；

　　48路平等街调头返回；

　　50路东方医院调头；

　　52路董村返回；

　　57路去回程走新街；

　　58路去回程走新街；

　　59路河洛路丰润东路调头返回；

　　61路汉宫路衡山桥东调头返回；

　　62、63路王城大到关林路口南调头返回；

　　65路到徐屯调头；

　　70路走西苑路到牡丹广然后走太原路右转到九都西路后恢复原线；

　　72路改走西苑桥学府街到洛一高；

　　94路到海校路返回，不走伊河大桥；

　　95路去程丹尼斯直行到河洛路瀛洲桥恢复原线；

　　68路丰李停运；

　　38路贠庄线停运；

　　36路、51路、53路、73路、83路、85路、89路、92路、93路、97路、98路伊滨专线停运；

　　11时40分，市公交集团发布部分公交车线路调整信息：16路公交车西关发车后走中州路到王城广场西恢复原线；24路公交车到衡山桥调头返回；45路公交车西关发车后走中州路到华山桥调头返回；83路公交车到杭萧钢构后调头返回；68路公交车丰李线停运；38路公交车贠庄线停运。

　　洛阳网讯今日上午，洛阳城区大雪纷飞，此时您若推开窗户，便可看到白茫茫一片。

　　记者从洛阳市公交集团了解到，受雨雪天气影响，我市部分公交车线路临时有调整：目前，11路公交车将在牡丹广场调头返回；40路公交车浅井路口调头返回；50路公交车在东方医院调头返回；62路、63路、65路公交车徐屯调头返回；36路、85路、89路、92路、93路、97路公交车和伊滨专线暂时停运。

　　由于改线的及时性较强，各分公司在不断的根据道路情况和司机反馈对线路做出调整，努力保持正常运行，详情乘客可拨打公交热线63411661咨询。

　　此外，市交警部门提醒，市民驾驶机动车行驶至王城大道李屯桥至郭寨路段、瀛洲路534医院至河洛路段、310国道唐寺门至洛孟路段、汉宫路至王祥河段、定鼎北路310至陇海桥段时，需注意谨慎驾驶，避免超速，确保安全出行。(记者郭瑛)

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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