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我市召开2025年征兵工作电视电话会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.16 08:43
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　　昨日，我市召开2025年征兵工作电视电话会议，部署年度征兵工作。

　　会议指出，要树牢政治意识，强化责任担当，扎实做好征兵各项工作，为加快建设巩固国防和强大人民军队提供有力支撑和坚强保障。要坚持依法规范，筑牢法规意识，加强业务培训，提升征兵工作能力水平，军地协同、上下联动，确保高标准高质量完成征兵任务。要坚持质量为本，培树品牌形象，突出精准征集，为强军事业输送优质兵员。要强化服务保障，不折不扣落实各项惠军政策和优抚优待政策，加强宣传动员，不断营造尊崇军人、参军光荣的浓厚社会氛围。要坚守廉洁底线，严格遵守征兵纪律规定，共同营造廉洁征兵的良好环境。会后，与会人员签订了廉洁征兵责任书。

　　洛阳军分区领导刁国泰、陈彦波，副市长王国辉等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 马万超 王乙)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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