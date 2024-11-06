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抢抓机遇谋发展 乘势而上谱新篇 ——访市政协副主席、孟津区委书记何武周
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.16 08:48
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　　“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议为我们做好2025年工作鼓足了干劲、增强了信心、指明了方向。”日前，市政协副主席、孟津区委书记何武周在接受洛报融媒记者专访时表示，将坚持“345”发展战略和“3+2+2”工作布局，以拼抢争先的奋进姿态，全力打好“十四五”收官战、擘画“十五五”新蓝图，为推动洛阳现代化建设贡献孟津力量。

　　把准大势、抢占先机。抢抓国家重大战略、存量政策和一揽子增量政策、重大项目落地、科技革命和产业变革等重大机遇，打好主动仗、下好先手棋、掌握主动权，切实把机遇优势转化为发展胜势。

　　聚焦重点、全面突破。全力以赴争政策上项目，加快百万吨乙烯、中硅高科、黎明化工院等132个项目建设，厚植发展新优势。围绕“335”现代产业体系、工业发展“13636”举措，突出园区提质增效、传统产业提升改造和风口产业培育壮大、“四上”企业双倍增和创新主体创新平台双倍增等抓手，全力打造产业高地、千亿强区。统筹推进十三大领域改革，完善“科学家+企业家”科技协同创新机制，加快洛阳商贸服务型国家物流枢纽建设，激发发展新动能。把防范化解重大风险摆在更加突出位置，健全“四治融合”基层治理体系，持续守牢经济安全、安全生产、社会稳定等底线。按照“老区补短板、新区聚人气、北区强产融、城市更美丽、人民更幸福”理念，加快实施78个“两建设、三改造”项目，统筹推进老旧小区改造、城市“微改造”、路网建设等工作，打造宜居宜业现代化城区。集中连片抓好五大片区22个特色组团发展，以“五化”理念发展现代农业，以“四化”思维抓好乡村建设，推动乡村全面振兴。聚焦“一老一小一青壮”，着力构建高水平就业体系、高质量教育体系、高保障医疗体系、高品质养老托育体系，全面改善生态环境，努力让人民群众过上更有品质的幸福生活。

　　强化统筹、提升能力。坚持“领导小组+工作专班”等工作机制，提升党员干部把握产业风口、服务企业发展、运用资本市场、防范化解风险等能力，以实干实效推动经济高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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