12时40分，洛阳市气象台发布暴雪橙色预警信号：洛阳市区降雪量将达10毫米以上，且降雪持续，对交通或者农牧业有较大影响。

10时40分，洛栾高速全线封闭，郑卢高速全线封闭，郑少洛吕店站、宁洛高速伊川北站、新区站、高新区站、涧西站禁止上站，但由于路面雪下的比较大，桥梁上已出现结冰现象，请过往司机减速慢行。全省高速七座（含七座）以上客车及危险品车辆禁止高速通行。

10时35分，洛阳市气象台发布暴雪蓝色预警信号：预计12小时内，洛阳市区的降雪量将达4毫米以上，可能对交通或农牧业有影响，请注意防范。

早在上周，洛阳市区将迎来初雪的消息就不胫而走，让市民充满期待。近几日，伴随着雾霾的攻城略地，市民“等雪来”的呼声越来越高，“雪粉”们翘首以待今冬市区的第一场雪，希望它能够驱走雾霾，并将城市装扮一新！

昨日17时，洛阳市气象局发布天气预报：21日夜里雨夹雪转小雪，22日白天到夜里阴天有中雪，西南部山区有大雪，局地有暴雪。果不其然，当人们正沉醉于梦乡的时候，洛阳市区迎来了今冬第一场雪。

今日7时许，记者打开微信朋友圈，有关“雪情”的图文播报一条接着一条。从多名网友发布的图片中可以看到，市区一些路面上已覆盖了一层薄薄的积雪，停放在室外的汽车均被雪花“贴面亲吻”。推开窗户，雪花飘舞，一股凉气吹面而来，不过好在空气里没有了雾霾天呛人的气味。

今日10时5分，洛阳市气象台发布道路结冰黄色预警信号：预计12小时内，市区将出现对交通有影响的道路结冰，请注意防范。

洛阳网在此提醒市民，下雪天应注意防寒保暖，及时关注最新天气预报和预警信息。若市民驾车出行，应保持安全车距，不要随意变更车道，注意行车安全。(记者 郭瑛/文 李海粟/图)