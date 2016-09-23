开跑了

我们谁最帅

24日，作为2016洛阳河洛文化旅游节主体活动之一，“创意洛阳·追梦青春”2016洛阳第二届大学生旅游文化节在隋唐城遗址植物园开幕。

本次大学生旅游文化节由市旅发委、河南科技大学、洛阳师范学院、洛阳理工学院及视界校园(高校电视台)联合主办，伊川农商银行协办。

在简短的开幕式后，来自河南科技大学、洛阳师范学院、洛阳理工学院三所高校的近千名大学生，沿着隋唐城遗址植物园内规划的路线，开启了“创意洛阳·梦幻跑”比赛。

翩翩起舞

大学生们充分发挥想象，身着各式创意服饰。《西游记》师徒四人，蝙蝠侠、钢铁侠、美国队长、蜘蛛侠等超级英雄，各类动漫、网游中的人气角色纷纷亮相。

市旅发委相关负责人说，我市举办大学生旅游文化节，就是向大学生们充分展示洛阳悠久的历史文化和美丽的生态山水，体现洛阳“宜居、宜商、宜业、宜游”的独特魅力，让每位大学生成为洛阳旅游的宣传者、建设者和推动者。

除了“创意洛阳·梦幻跑”比赛，2016洛阳第二届大学生旅游文化节还有“创意洛阳·众筹游洛阳”旅游线路设计大赛，“创意洛阳·青山绿水”摄影大赛，“创意洛阳”明信片设计大赛，“创意洛阳·追梦青春”旅游产品展示会暨大学生旅游文化节闭幕式等多项活动，邀请全市大学生通过镜头和个性设计，展现“创意洛阳”。（洛阳晚报记者 郭秩铭 通讯员 慎强/文 记者 高山岳/图）