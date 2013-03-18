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洛阳将建设技能大师工作室 强化技师提升培训
您当前的位置 ：新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 正文      来源： 洛阳网—洛阳日报 2016-09-26 08:56
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　　想成为“河洛工匠”，既要自身练好“内功”，也要靠前辈慷慨授艺。日前出台的《关于实施“河洛工匠计划”加快高技能人才队伍建设的意见》(以下简称《意见》)明确，我市将建设技能大师工作室、强化技师提升培训，推动技术技能创新成果的传承推广。

　　“从当下看，其目标是围绕产品、工艺和技术，攻难关、解难题；从长远看，其任务是传帮带，培养造就一支高技能人才队伍。”对于技能大师工作室的重要性，市人社局相关负责人作此阐述。《意见》鼓励建设“河洛工匠”工作室——对于获批承建“河洛工匠”工作室的，市财政将采取以奖代补的形式给予10万元资金支持，并作为申报省级、国家级技能大师工作室的候选对象。

　　作为全国首个国家先进装备制造业标准化试点市，洛阳依靠一个个技能大师工作室，在企业科技创新方面“攻城拔寨”。中国一拖集团、中信重工机械股份有限公司、中国空空导弹研究院、中车洛阳机车有限公司等企业投入巨资，先后成立东方红劳模创新工作室、张东亮大工匠工作室、鲁宏勋大师工作室、张素丽技能大师工作室等。目前，在已建成的工作室中，2个被评为国家级技能大师工作室、8个被评为省级技能大师工作室，形成创新辐射效应。

　　这些技能大师工作室一边创新项目，一边名师带徒，做到创新带徒两不误。比如，一拖集团132对师徒结对子，85名徒弟晋升高一级职业资格。中国空空导弹研究院聘请多名数控能手，5年培训中航工业集团学员1000多名。中信重工以大工匠为引领，形成22个工人创客群，覆盖从冶炼到加工的12个技术工种，直接参与者逾500人。

　　打铁还需自身硬。按照《意见》，我市将支持企业建立健全现代企业职工培训制度、技师研修制度和名师带徒制度，大力开展岗前培训、岗位技能提升培训、业务研修等多种形式的培训，不断提升职工的技能水平和创新能力。围绕产业体系规划，我市财政部门将按照分类培训项目对企业进行补贴，具体标准为：技师通过培训取得高级技师资格证书的培训项目每人补贴4000元，高级工通过培训取得技师资格证书的项目每人补贴3000元，高级技师通过新技术、新工艺、新知识提升培训取得合格证书的项目每人补贴2000元。

　　此外，我市还鼓励高技能人才“走出去”，每年选派100名紧缺型职业(工种)的优秀技工和院校教师赴国内外进行培训，对参加国内培训和国外培训的分别给予每人5000元、2万元补贴。同时，支持企业、院校积极参加省级以上组织的技师培训项目。 （洛阳日报记者 姜明明 特约通讯员 李帆）

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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