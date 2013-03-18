昨日上午，部分参加“双创”先进制造行业总决赛的参赛企业、团队成员先后到东方红农耕博物馆、中信重工先进矿山装备国家专业化众创空间进行了参观。参观者对洛阳工业的发展程度和“双创”成果表示惊叹。

参赛企业、团队成员在东方红农耕博物馆，了解了中国拖拉机发展的历史轨迹。中国第一代履带拖拉机、中国第一代水旱两用轮式拖拉机、中国第一代小型轮式拖拉机、中国第一代大功率轮式拖拉机和具有现代科技的大型高端智能化拖拉机等博物馆展品，引起了众多参观者的兴趣，他们对“洛阳制造”的发展成果赞叹不已。

“这里的大型高端智能化拖拉机刷新了我们对农用拖拉机原有的印象，尖端现代科技与拖拉机产品的融合，让我们看到了‘双创’对于工业、农业发展的巨大推动力。”广东韶关聚力胶粘制品有限公司董事长助理康丽华女士说。

在中信重工先进矿山装备国家专业化众创空间的参观过程中，耗资22亿元制造、创造多个世界第一、被誉为“世界自由锻皇冠”的1.85万吨油压机，再次让参观者惊叹。

“之前，我知道古都洛阳是一个文化底蕴深厚的文化、旅游城市，此次洛阳之行，让我对洛阳的工业化程度有了很深刻的印象，洛阳在‘双创’环境下孕育出了这么多优秀的成果，真是了不起！”参观结束后，山西阿瑞斯自动化科技有限公司执行董事兼总经理张磊说。（洛阳晚报记者 郭秩铭 通讯员 付婷）