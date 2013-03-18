“辟邪”文玩U盘

“辟邪”牛角梳、“辟邪”文玩U盘、“辟邪”亲子围裙……当洛阳博物馆的镇馆之宝、国家一级文物东汉石辟邪遇上文化创意，会带来怎样的惊喜？16日，第七届中国博物馆及相关产品与技术博览会(以下简称“博博会”)在成都开幕，洛阳博物馆“辟邪”系列文创产品一亮相就萌翻了现场观众。

“辟邪”文创产品，既萌又实用

“这个是U盘，桃木做的，寓意美好……”16日下午，在“博博会”的洛阳博物馆展区，一个白皮肤、蓝眼睛的外国帅小伙儿，在看到“辟邪”文玩U盘后，爱不释手，立刻“打包”买走。

“这是‘辟邪’系列文创产品首次亮相，共20余个品种，受欢迎程度远远超过我们的预期。”洛阳博物馆文物保护与产业开发中心主任张波说，“辟邪”牛角梳，有保健功效；“辟邪”双面防晒伞，设计简约大方；“辟邪”文玩U盘，可以储存文件，还能当文玩。此外，“辟邪”红包、“辟邪”汉服、“辟邪”脚踏垫、“辟邪”抱枕、“辟邪”T恤、“辟邪”布艺包、“辟邪”茶具、“辟邪”饼干、“辟邪”亲子围裙、“辟邪”车挂……产品种类真可谓五花八门，让游客看花了眼。这些产品富有洛阳特色，价格也很亲民，从一元到几百元不等，可满足不同人群的购买需求。

张波表示，“博博会”开展两天来，“辟邪”系列文创产品销售异常火爆，供不应求。

“活化”资源，把“博物馆”带回家

2013年，台北“故宫博物院”一款“朕知道了”纸胶带一推出便风靡一时。随后，各种萌萌的纪念品日益畅销。

今年5月，国务院转发了《关于推动文化文物单位文化创意产品开发若干意见》，对推动博物馆、美术馆、图书馆等文化文物单位文化创意产品开发工作做出部署。

如何抢抓机遇，保护好、开发好、利用好文物资源，让文物变成文化创意产品？洛阳博物馆推出的“辟邪”系列文创产品给出了答案。

张波介绍，辟邪是我国古代民间传说中的一种神兽，形似狮，头有角，身有翅，有镇宅辟邪、招财纳福的作用。此次，为迎接“博博会”，该馆文创团队经过两个月的酝酿，对馆藏东汉石辟邪形象进行了开发。

“卡通化后的辟邪形象，保留了它威严正义、守护平安的传统文化寓意，又增加了辟邪可爱、呆萌、贴近生活的现代价值。”张波表示，这些文创产品的设计者一开始就明确，不但要做自己愿意买、又能买得起的文创产品，更要做大家喜欢的文创产品，因此，每一样产品的开发都从实用性角度出发，也方便游客把“博物馆”带回家。

更多文创，让游客读懂洛阳

在此次“博博会”上，作为下次展会的试推产品——“蓝釉白斑马”系列皮雕工艺品，也赚足了观众的眼球。三彩马造型丰满圆润，是唐代精湛雕塑技艺的典型代表。这件按照实物一比一比例仿制的文物精品，通过创意设计，为其加配精美的皮雕鞍具，可谓“好马配好鞍”。

张波表示，今后，洛阳博物馆将依托馆藏文物资源，开发更多的文创产品。这些文创产品将在我市文博系统的纪念品商店、城市窗口地段的商店进行销售。博物馆还将搭建“一起文创吧”网购平台，让更多的不能亲临洛阳的游客通过网络买到心仪的文创产品。这些产品的畅销，让博物馆更有温度，更有亲和力，也让游客读懂洛阳。

(洛阳日报记者 常书香 通讯员 宋蕊蕊 文/图）