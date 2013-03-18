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洛阳复兴学校捐赠300份《洛阳晚报》班级报
您当前的位置 ：新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 正文      来源： 洛阳网—洛阳晚报 2016-09-14 08:58
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班级报捐赠活动现场

　　“这是我们送给学生们的中秋礼物！”昨日，洛阳复兴学校参与《洛阳晚报》班级报捐赠活动，捐赠了300份班级报，该校负责人将班级报分别送到西工区第二实验小学和西工区芳林路小学的学生们手中。

　　晚报真爱粉，要分享精神食粮

　　“我几乎天天看《洛阳晚报》，内容丰富，可读性强，是学生们健康的精神食粮。捐赠《洛阳晚报》班级报这样的活动十分有意义，我们特别愿意参加。”昨日，洛阳复兴学校校长郝荣刚在向西工区第二实验小学捐赠班级报时说，参与班级报捐赠活动对于他们是一举两得的事情。郝荣刚说：“我们是一所年轻的民办学校，希望借助《洛阳晚报》班级报捐赠活动，与我市一些名校结缘，交流学习办学经验，促进学校共同发展。”

　　据郝荣刚介绍，洛阳复兴学校由洛阳与上海一批长期从事教育工作的专家创办，学校位于洛阳师范学院安乐校区，是一所涵盖幼儿园、小学、初中和高中的全日制民办学校。该校课程设置为基础型课程、拓展型课程和探究型课程，确保所有学生按教育部大纲规定完成语、数、英、体、音、美等学科的学习任务，通过拓展型课程、研究型课程培养学生自主学习能力和适应社会未来发展的创新思维能力。

　　把晚报送给更多的学生

　　此次洛阳复兴学校共捐赠了300份《洛阳晚报》班级报，除了西工区第二实验小学和西工区芳林路小学，这些班级报随后将被陆续捐赠给我市其他小学。

　　在收到《洛阳晚报》班级报后，西工区第二实验小学和西工区芳林路小学的相关负责人都感谢了洛阳复兴学校。

　　西工区第二实验小学副校长尚艳红说：“晚报的新闻时效性强，关注教育的专业内容也特别多，满足各年级学生不同需求，而且晚报关注咱洛阳发生的事情，与学生们的实际生活紧密联系，学生们特别乐意阅读。”

　　班级报捐赠活动正热，快来参加吧

　　除了读报，还有很多学生参与到晚报组织的各项活动中。“我们学校有60多名《洛阳晚报》小记者，经常参加各项社会活动，还有很多学生在阅读晚报上刊登的其他学生的作文后，自己也试着向晚报投稿，不断增强写作能力。”西工区芳林路小学辅导员梅田老师说，《洛阳晚报》班级报为学生们接触社会、学习成长提供了一个良好的平台。

　　目前，《洛阳晚报》第五届班级报捐赠活动正在进行，我们诚邀更多爱心企业和个人参与进来，捐赠班级报，为学生健康成长助力。

　　如果您愿意为孩子们提供《洛阳晚报》班级报或您所在的学校想获赠《洛阳晚报》班级报，请拨打洛报集团发行公司热线63232732联系我们。（洛阳晚报记者 王澍 文/图）

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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