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绿茵争雄！全民健身运动会足球比赛开赛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.12 15:33

　　晃过后卫、突入禁区、小角度劲射破门…… 12日，2024年洛阳市第六届全民健身运动会暨全民健身活动月足球比赛在洛阳市体育中心体育场开赛。

　　本次比赛由洛阳市体育局、洛阳市体育总会主办，洛阳市全民健身中心、洛阳市足球协会承办，来自各县区的8支代表队近200名选手报名参赛。比赛分为小组循环赛和交叉淘汰赛两个阶段，其中5月12日、18日、19日为三轮小组赛，25日、26日两天将进行交叉淘汰赛，冠亚军决赛将于26日16时举行，欢迎广大足球爱好者到场观赛。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 李萌亮 涂晓洛)
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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