两名外籍人士被授予“洛阳市荣誉市民”称号

记者从洛阳市委外事办获悉，近日，经洛阳市政府提议、洛阳市人大常委会审议决定，授予泰籍华人李绍祝、日籍人士松井三平“洛阳市荣誉市民”称号。 记者从洛阳市委外事办获悉，近日，经洛阳市政府提议、洛阳市人大常委会审议决定，授予泰籍华人李绍祝、日籍人士松井三平“洛阳市荣誉市民”称号。 李绍祝现任泰中促进投资贸易商会主席、泰国正大集团资深副董事长。2020年9月，经洛阳市推荐，李绍祝被省政府授予“黄河友谊奖”。李绍祝始终关注支持洛阳社会经济发展，先后推动正大集团在洛投资洛阳北方易初摩托车有限公司、洛阳东方正大饲料厂、洛阳正大食品有限公司、洛阳正大国际城市广场等项目落地，在洛累计投资超200亿元。 松井三平现任日本冈山市日中友好协会专务理事。自1981年4月洛阳与日本冈山市建立友好城市关系以来，松井三平长期致力于推动中日友好事业，为两市民间在文化、教育、医疗、环境保护和农林科技等领域交流牵线搭桥、成效显著。 据了解，自1991年至今，已有9名外籍友好人士获得“洛阳市荣誉市民”称号。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 郑波）