2024年洛阳市全民健身运动会开幕

柔美的广场健身操舞、动感十足的曳步舞、灵动多变的空竹、英姿飒爽的武术表演……12日上午，2024年洛阳市第六届全民健身运动会暨全民健身活动月在洛阳市体育中心体育场开幕。





柔美的广场健身操舞、动感十足的曳步舞、灵动多变的空竹、英姿飒爽的武术表演……12日上午，2024年洛阳市第六届全民健身运动会暨全民健身活动月在洛阳市体育中心体育场开幕。

近年来，洛阳积极适应全民健身需求多样化、融合化、生活化、社交化的发展趋势，不断增加赛事服务供给，提升赛事服务品质，以全民健身赛事引领全民健身活动开展。陆续举办了元旦马拉松、城市坐标定向赛、自行车赛、帆船邀请赛、群众登山健身大会等特色赛事；打造了线上线下结合、居民广泛参与、多项目覆盖、多层级联动的社区体育赛事。全民健身活动和群众性体育赛事更加丰富。

作为洛阳一项特色体育品牌，洛阳市全民健身运动会已成功举办五届，是洛阳覆盖人群最广、项目设置最多的综合性群众体育赛事，其“服务全民健身、建设健康洛阳”的办赛理念越来越得到广大群众的认可。

本届全民健身运动会由洛阳市体育局、洛阳市体育总会主办，洛阳市全民健身中心承办，设置了竞技类、展演类、智力运动类共三大类22项全民健身赛事。通过赛事的平台作用，引导更多的市民群众加入全民健身队伍，提升身体素质，助力“健康洛阳”建设。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 李萌亮 涂晓洛)